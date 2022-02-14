logo logo
На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителі
Регіони

На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителі

Оксана Цвик
·
На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителі Суспільне Тернопіль

В етнографічному музеї села Більче-Золоте зберігають речі, зібрані жителями громади. Про це Суспільному розповіла народна майстриня Катерина Бутовська.

"Найцінніші речі зберігали у скрині. Дівчатка готували придане зі семи років. Сюди складали домоткані доріжки, покривала, сорочки. Коли дівчина йшла за невістку, скриню вантажили на віз і доправляли до чоловікового обійстя. Перший рік молодиця не повинна була нічого важкого робити, лишень гралася ляльками, щоби скоріше народився первісток", – каже Катерина Бутовська.

На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителіСуспільне Тернопіль

Народна майстриня Катерина Бутовська

"На стіл не можна було класти головні убори, гроші. На ніч зі стола обов'язково забирали ножі. Не нагромаджували на ньому посуд", – говорить жінка.

"Колись мало купували речей, все старалися зробити своїми руками. Ось на мені вишита домоткана сорочка, яку носила ще моя прабабуся. Померла вона 1903 року", – каже народна майстриня Степанія Вінтонюк.

На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителіСуспільне Тернопіль

Народна майстриня Степанія Вінтонюк

"Я навчилася прясти ще в дитинстві від своєї сусідки. Вона пряла кожної зими не тільки для себе, а й для багатших сімей. У неї всі пальці були в ранах від тієї роботи. Влітку сувої полотна замочували у воді і сушили на травичці. Треба було постійно поливати їх, а молодші діти повинні були слідкувати, щоби по полотні не ходили гуси", – розповідає жінка.

"У Борщові щороку проходить фестиваль вишиванки. Я вже десять років поспіль демонструю там мистецтво прясти і жартую, що куделя біля куделі сидить. Села нашої громади хоч маленькі, але традиції в них мають глибоке і міцне коріння", – розповіла Степанія Вінтонюк.

На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителіСуспільне Тернопіль

Село Мушкарів

У Більче-Золотецькій громаді є село Мушкарів. Колись тут було 150 хат, нині залишилося 30 дворів, у яких проживають люди. Жителі пам'ятають ремесла, якими займалися ще їхні прадіди.

В проєкті Суспільного "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини" старожили згадують, як тут випасали овець, тіпали коноплі, члени сім'ї їли з однієї великої глиняної миски.

На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителіСуспільне Тернопіль

Жителька села Мушкарів Ольга

Жителька села Мушкарів Ольга каже, що народилася в хаті, критій сніпками. Діти спали на печі, найменше гойдалося в колисці, прикріленій до сволока.

Читати ще:

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди