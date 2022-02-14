На Тернопільщині діє музей, колекцію якого формували місцеві жителі

В етнографічному музеї села Більче-Золоте зберігають речі, зібрані жителями громади. Про це Суспільному розповіла народна майстриня Катерина Бутовська.

"Найцінніші речі зберігали у скрині. Дівчатка готували придане зі семи років. Сюди складали домоткані доріжки, покривала, сорочки. Коли дівчина йшла за невістку, скриню вантажили на віз і доправляли до чоловікового обійстя. Перший рік молодиця не повинна була нічого важкого робити, лишень гралася ляльками, щоби скоріше народився первісток", – каже Катерина Бутовська.

Суспільне Тернопіль Народна майстриня Катерина Бутовська

"На стіл не можна було класти головні убори, гроші. На ніч зі стола обов'язково забирали ножі. Не нагромаджували на ньому посуд", – говорить жінка.

"Колись мало купували речей, все старалися зробити своїми руками. Ось на мені вишита домоткана сорочка, яку носила ще моя прабабуся. Померла вона 1903 року", – каже народна майстриня Степанія Вінтонюк.

Суспільне Тернопіль Народна майстриня Степанія Вінтонюк

"Я навчилася прясти ще в дитинстві від своєї сусідки. Вона пряла кожної зими не тільки для себе, а й для багатших сімей. У неї всі пальці були в ранах від тієї роботи. Влітку сувої полотна замочували у воді і сушили на травичці. Треба було постійно поливати їх, а молодші діти повинні були слідкувати, щоби по полотні не ходили гуси", – розповідає жінка.

"У Борщові щороку проходить фестиваль вишиванки. Я вже десять років поспіль демонструю там мистецтво прясти і жартую, що куделя біля куделі сидить. Села нашої громади хоч маленькі, але традиції в них мають глибоке і міцне коріння", – розповіла Степанія Вінтонюк.

Суспільне Тернопіль Село Мушкарів

У Більче-Золотецькій громаді є село Мушкарів. Колись тут було 150 хат, нині залишилося 30 дворів, у яких проживають люди. Жителі пам'ятають ремесла, якими займалися ще їхні прадіди.

В проєкті Суспільного "Історії (не) забутих сіл Тернопільщини" старожили згадують, як тут випасали овець, тіпали коноплі, члени сім'ї їли з однієї великої глиняної миски.

Суспільне Тернопіль Жителька села Мушкарів Ольга

Жителька села Мушкарів Ольга каже, що народилася в хаті, критій сніпками. Діти спали на печі, найменше гойдалося в колисці, прикріленій до сволока.

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