На Тернопільщині на військову службу призиватимуть резервістів

Приблизно 700 резервістів з Тернопільщини планують призвати на військову службу протягом тижня. Про це Суспільному розповів військовий комісар Тернопільщини Ігор Гусєв.

За його словами, призивають резервістів на службу відповідно до Указу, який підписав президент Володимир Зеленський.

Тернополянин Віталій Смолюк до віськкомату звернувся сам і отримав повістку.

"Я сьогодні прокинувся зранку, побачив Указ президента про призов і поїхав на військкомат, пройшов медичну комісію і мені дали повістку на понеділок".

Суспільне Тернопіль Віталій Смолюк

Віталій за військово-обліковою спеціальністю – розвідник. Каже, його мобілізовували, а після того він тричі укладав контракт. Служив із 2015-го по 2020-й рік.

"Закликаю всіх свідомих громадян йти самим до військкоматів, які в оперативному резерві першої черги, не чекати дзвінків. Не чекайте, йдіть самі, проходьте медкомісію і бороніть Україну!"

Тернополянин Микола Сивирин теж розвідник та підпадає під цей призов. Повістки, каже, ще не отримував і до військкомату по неї звертатися не планує.

"Я отримав направлення на збори резервістів. Ми будемо протягом місяця часу повторювати те, що ми знаємо, вміємо і, можливо, щось нам нове скажуть. А далі, яке буде прийняте рішення командування – зрозуміло, що воно буде виконане. Якщо буде мобілізація – зрозуміло, що йду".

Суспільне Тернопіль Микола Сивирин

За словами Ігоря Гусєва, призову підлягають особи від 18 до 60 років. Це офіцери, рядові та сержанти. Максимальний термін служби – 1 рік. За резервістами, згідно із Законом України, зберігатиметься робоче місце та заробітна плата. Впродовж наступних двох діб оповіщатимуть резервістів першої черги.

Суспільне Тернопіль Ігор Гусєв в Тернопільській облдержадміністрації

"Згідно Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" визначено, що всі громадяни України, які проходили службу і були звільнені з 14-го до 22-го року, вони потрапляють в оперативний резерв. Це може бути оперативний резерв першої чи другої черги. Тобто, під час особливого періоду, або введення воєнного стану, вони призиваються до лав Збройних Сил у ті військові частини, в які вони приписані, в яких проходили службу, або в інші, залежно від їхньої військово-облікової спеціальності".

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