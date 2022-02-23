Укриття для шкіл та садків: яка ситуація у Львові

Садки і школи міста забезпечені укриттями. Вони розчищені, забезпечені вогнегасниками, медикаментами, питною водою, санвузлом. Ті заклади, в яких немає підвальних приміщень, мають відведене місце в будівлі, яка знаходиться недалеко від школи чи садка. Про це Суспільному повідомила керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

У львівському ліцеї імені Пулюя укриттям для учнів та працівників служить приміщення підвалу. Там відбуваються уроки фізкультури, проводять навчання зі стрільби, тому для дітей – це приміщення знайоме.

"Проходимо із ними міні-квестом, шукаємо стрілочки, вказівники, вчимося орієнтуватися і що основне – слухати свого вчителя, довіряти людині, із якою ти проводиш цілий день. І ось ми приходимо сюди і показуємо діткам, що це приміщення може виконувати і іншу функцію. Наше завдання – працювати зараз із заспокоєнням. Насправді, це важливо у контексті будь-якого часу. І дитина повинна відчувати себе у безпеці, а батьки повинні довіряти школі і розуміти, що тут дітям нічого не зашкодить", – розповідає заступниця директора ліцею Людмила Сакович.

Суспільне Львів Укриття у ліцеї імені Пулюя

В укритті ліцею є туалет, вода, медикаменти. Також є книжки, розмальовки, ігри – аби у випадку евакуації – відволікти та зайняти дітей. Є і коробка із м’ятними цукерками – на випадок, якщо комусь із дітей стане погано. За потреби, в цьому укритті сховаються учні 1-5 класів. Це понад 500 дітей. Учні середніх і старших класів зможуть укритися в коридорах.

"Ми проходили з вами тим коридором, де не має вікон. Де ці вікна також затуляться і затемняться, і власне, де зможуть бути так само діти у безпеці", – пояснює директорка ліцею Ірина Хміль.

Школярам радять мати із собою пляшку води, батончики та одяг – про це на своїй Facebook-сторінці написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

У садку №163 дорогу до укриття вказують стрілки на стінах, всі діти, які є в садку – вмістяться у сховищі. Також там є аптечка, стільці, лавки, іграшки, санвузол

"Укриття розташоване у підвальному приміщенні, в укритті є 3 кімнати, є підготовані ліхтарики, батарейки, запаси води, покривала", – розповіла директора дитсадка Олеся Мацьків.

Як заспокоїти дітей у надзвичайних ситуаціях пояснює психологиня Катерина Бражнікова:

"Якщо це діти початкової школи – ми мусимо присісти, щоб бути на рівні очей один до одного, обняти за плечі і сказати – ти в безпеці. Зі старшими, те саме – це розмова. Зі старшими більше потрібно розмовляти, більше пояснювати".

Садки і школи міста забезпечені укриттями. Ті заклади, в яких нема підвалів, мають відведене місце в будівлях поруч.

"Всі школи міста заповнювали акт обстеження будівлі на предмет, де можна облаштувати такі укриття, вони є всі розчищені, вони забезпечені місцем для сидіння, для дітей, забезпечені вогнегасниками, аптечками, тобто медикаментами. Окрім того, вони забезпечені питною водою, там, де нема водопостачання і технічною водою. Вони забезпечені є санвузлом", – пояснює керівниця міського управління освіти Леся Васюта.

Що відомо

У Львові понад 6 тисяч приміщень придатні для укриття мешканців міста. Це підвали і паркінги. Переглянути мапу із укриттями можна тут.

Провадити контроль за укриттями для населення у Львові почали у 2014-му році, тоді їх в місті було орієнтовно

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону