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У луцькому медзакладі започаткували курси з надання меддопомоги. Хто може долучитися
МЕДИЦИНАРегіони

У луцькому медзакладі започаткували курси з надання меддопомоги. Хто може долучитися

Лариса Літвицька
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У луцькому медзакладі започаткували курси з надання меддопомоги. Хто може долучитися Суспільне Волинь

У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької тергромади започаткували безплатні навчання з медичної допомоги та боротьби з тривожністю. Про це Суспільному розповів тренер і медик Олександр Солобчук.

З його слів, тренінги проводитимуть тричі на тиждень для всіх охочих. Окрім навиків із надання меддопомоги, всіх охочих вчитимуть, як не піддаватися тривозі.

У луцькому медзакладі започаткували курси з надання меддопомоги. Хто може долучитисяСуспільне Волинь

Учасниками першого навчання стали працівники реабілітаційного центру, де їх навчав надавати меддопомогу лікар, учасник бойових дій у російсько-українській війні Олександр Солобчук.

"До тренінгів будуть залучатися наші лікарі, ортопед – про допомогу при травмах. По опіках маємо манекен, щоб відпрацювати навики й працюватимемо один на одному, щоб оволодіти цими речами треба трохи практики", – зазначив Олександр Солобчук.

У луцькому медзакладі започаткували курси з надання меддопомоги. Хто може долучитисяСуспільне Волинь

Олександр Солобчук – резервіст. Каже: хвилювань і тривоги немає, а в разі виклику на службу – готовий та зібраний.

"Ситуація в країні вимагає рішучих дій, особливо готуватися мені не потрібно, в мене усе зібрано", – додав медик.

Заняття з надання медичної допомоги відбуватимуться у щовівторка, щосереди та щочетверга о 16:00 у Центрі реабілітації учасників бойових дій і триватимуть півтори години.

Що відомо

  • 9 лютого учням Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури рятувальники розповіли, як надавати першу медичну допомогу, що має входити до валізи безпеки та як евакуйовуватися у випадку надзвичайної ситуації. Заняття з цивільної безпеки організували і для працівників Ковельської міськради.
  • Упродовж п'яти днів в обласному центрі Волині працював мобільний консультативний пункт, де фахівці ДСНС розповідали лучанам про вибухонебезпечні предмети та вчили основ медичної допомоги.

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