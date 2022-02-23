У медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької тергромади започаткували безплатні навчання з медичної допомоги та боротьби з тривожністю. Про це Суспільному розповів тренер і медик Олександр Солобчук.

З його слів, тренінги проводитимуть тричі на тиждень для всіх охочих. Окрім навиків із надання меддопомоги, всіх охочих вчитимуть, як не піддаватися тривозі.

Суспільне Волинь

Учасниками першого навчання стали працівники реабілітаційного центру, де їх навчав надавати меддопомогу лікар, учасник бойових дій у російсько-українській війні Олександр Солобчук.

"До тренінгів будуть залучатися наші лікарі, ортопед – про допомогу при травмах. По опіках маємо манекен, щоб відпрацювати навики й працюватимемо один на одному, щоб оволодіти цими речами треба трохи практики", – зазначив Олександр Солобчук.

Суспільне Волинь

Олександр Солобчук – резервіст. Каже: хвилювань і тривоги немає, а в разі виклику на службу – готовий та зібраний.

"Ситуація в країні вимагає рішучих дій, особливо готуватися мені не потрібно, в мене усе зібрано", – додав медик.

Заняття з надання медичної допомоги відбуватимуться у щовівторка, щосереди та щочетверга о 16:00 у Центрі реабілітації учасників бойових дій і триватимуть півтори години.

Що відомо

9 лютого учням Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури рятувальники розповіли, як надавати першу медичну допомогу, що має входити до валізи безпеки та як евакуйовуватися у випадку надзвичайної ситуації. Заняття з цивільної безпеки організували і для працівників Ковельської міськради.

Упродовж п'яти днів в обласному центрі Волині працював мобільний консультативний пункт, де фахівці ДСНС розповідали лучанам про вибухонебезпечні предмети та вчили основ медичної допомоги.

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