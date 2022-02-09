На Волині для працівників Ковельської міської ради 9 лютого організували заняття із територіального захисту. Учасники АТО і ООС упродовж двох годин навчали основам безпечного поводження зі зброєю і наданню домедичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації.

Навчання розпочалисяу фоє приміщення міськради. Парамедик Святослав Савич, який воював в АТО, показував як надавати першу меддопомогу у випадку поранення чи аварії. З його слів, в аптечці повинні бути кровоспинні засоби, джгут і медичні рукавички.

"Якщо є поранення нижньої кінцівки, наприклад, то джгутується максимально високо... Джгутується пахова зона, підмишечна і шия", – каже Святослав Савич. Як правильно накладати джгут парамедик показав на заступнику міського голови.

Суспільне Волинь

Поки частина працівників вчилася надавати меддопомогу, інші освоювали безпечне поводження зі зброєю, – розповів старший сержант Ковельського терцентру комплектування та соціальної підтримки Володимир Пагінець.

"Потрібно правильно тримати автомати, щоб не допустити травмування. Зброя бойова, але без боєприпасів", – каже військовий.

Суспільне Волинь

Зі слів учасника навчань Андрія Шуляра, правила поводження зі зброєю можна більше засвоїти під час тренувань у польових умовах. "Така ситуація в країні, що треба знати, як користуватися автоматом в бойових ситуаціях", – говорить чоловік.

Суспільне Волинь Андрій Шуляр (праворуч)

Учасники навчань разом із військовими і членами громадської організації "Буг" відпрацьовують методи тактичного бою, – зазначив завідувач сектору захисту інформації Віктор Смаль.

"Треба вміти і знати. Для мене знання нові, тому що я ще служив в радянській армії. Кажуть, автомат зараз навіть не носять по уставу, як колись", – додав учасник навчань.

Заняття тривали впродовж двох годин. Участь у них взяли майже пів сотні працівників Ковельської міськради, – зазначив парамедик Святослав Савич.