У Луцьку запрацював консультативний пункт, де навчають цивільній безпеці

У Луцьку запрацював мобільний консультативний пункт. 14 лютого рятувальники розгорнули намет на Театральному майдані, – розповів Суспільному речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині Володимир Нестеров.

З його слів, у цьому пункті проводять навчання з цивільної безпеки, які відбуватимуть в будні дні у різних мікрорайонах міста впродовж дня до 16:00. Консультативний пункт розгорнуть за такими адресами:

15 лютого – на Театральному майдані;

16 лютого – у районі ЛПЗ на бульварі Дружби Народів, 2;

17 та 18 лютого – на площі перед Палацом урочистих подій на проспекті Соборності.

Суспільне Волинь

Під час навчань фахівці розповідали про вибухонебезпечні предмети та вчили основ медичної допомоги. Також людям роздавали листівки з інформацією, як діяти в надзвичайних ситуаціях та де в Луцьку розташовані укриття.

Суспільне Волинь

Навчитися азів меддопомоги можна за восьмигодинний курс, – каже начальник сектору медзабезпечення ГУ ДСНС на Волині Петро Савчук.

"Заходи реанімації з чого складаються: відновлення дихальних шляхів, штучна вентиляція легень і непрямий масаж серця. Перше – зупинка кровотечі, друге – надання допомоги при травмах, переломах і проведення серцево-легеневої реанімації – такі ази", – каже інструктор.

Суспільне Волинь

Як розповів лучанин Микола Поліщук, у випадку надзвичайної ситуації потрібно бути зібраним, не панікувати та шукати укриття.

"Одразу треба знайти спосіб дізнатися будь-яку інформацію з офіційних джерел. Ну і далі у військкомат, а далі там вже брати зброю і захищати свою рідну державу", – зазначив чоловік.

Суспільне Волинь Микола Поліщук

Лучанка Світлана Корінець під час навчань вчилася накладати джгут та проводити штучну вентиляцію легень.

"Джгут із закруткою я бачу вперше і таким джгутом ще не користувалася. Нехай воно нікому в житті не пригодиться, але я вважаю, що знати має кожний", – каже жінка.

Навчання, зі слів речника Держслужби з надзвичайних ситуацій Волині, відбуваються безплатно для всіх охочих.

Що відомо

9 лютого працівники Ковельської міськради під час занять із територіального захисту навчалися основам безпечного поводження зі зброєю і наданню домедичної допомоги в умовах надзвичайної ситуації.

Протирадіаційні укриття є у п'яти міських та п'яти сільських школах Луцької громади. Натомість найпростіші укриття мають усі навчальні заклади і дитсадки у громаді. Загалом у Луцьку є 101 захисна споруда. Це 61 сховище і 40 протирадіаційних укриттів, котрі розраховані на 31 тисячу людей. На Волині є 346 захисних споруд цивільного захисту. 59 із них – не готові до використання в разі небезпеки.

На початку лютого у Луцьку сформували робочу групу, яка має перевірити придатність усіх бомбосховищ, укриттів та підвалів. Адреси готових до використання захисних споруд розмістять у публічних місцях, на дошках оголошень та у під’їздах багатоповерхівок інформацію.

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