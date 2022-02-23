Волонтери "Станції Харків" оголосили збір допомоги для потреб переселенців

До волонтерів благодійного фонду "Станція Харків" почали звертатися люди, які хочуть виїхати з сіл та селищ на лінії розмежування. Волонтери почали збирати гуманітарну допомогу.

Про це Суспільному розповіла волонтерка Юлія Піменова.

"Потрібні харчові продукти — консерви, крупи, макарони. Потрібні засоби гігієни, тому що люди виїжджають із маленькими сумками чи рюкзаками і щось могли взяти, а щось забули. І по-третє, це ковдри, посуд", — розповіла Піменова.

За її словами, за три дні по допомогу звернулися дві родини, які виїхали з Луганщини. Протягом дня волонтери отримують більше десятка дзвінків.

Що відомо

23 лютого стало відомо, що Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області ухвалила рішення про розміщення переселенців у санаторії у Чугуївському районі. За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, Харківщина ще не приймала переселенців. Водночас, за інформацією громадської організації "Станція Харків", люди з Донбасу вже почали звертатися до волонтерів по допомогу. Організація відновила роботу свого офісу.

Лозова на Харківщині розгляне питання розміщення переселенців.

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