У Лозовій визначатимуть місця для прийому внутрішньо переміщених осіб.

Лист Департаменту соцзахисту населення з таким дорученням у Лозівській міській раді отримали 23 лютого, повідомляється на офіційному сайті мерії.

"23 лютого з Департаменту соцзахисту населення до Лозівської тергромади надійшов лист щодо готовності до прийому та розміщення вимушено переміщених осіб. Доручив підготувати розпорядження про визначення місць для прийому та відповідальних за це осіб", — йдеться на сайті Лозівської міськради.

23 лютого стало відомо, що Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області ухвалила рішення про розміщення переселенців у санаторії у Чугуївському районі. За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, Харківщина ще не приймала переселенців. Водночас, за інформацією громадської організації "Станція Харків", люди з Донбасу вже почали звертатися до волонтерів по допомогу.