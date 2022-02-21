Як волонтери з Харкова допомагають на лінії розмежування

Вночі 21 лютого українські та литовські волонтери повезуть на лінію фронту гуманітарну допомогу.

Пообідді речі спакували у три мікроавтобуси, розказав Суспільному волонтер з Литви Йонас Оехман.

За його словами, зібрали військовим та повезуть два мотоцикли, спеціальні планшети, оптичні прилади та ліки. Каже, раніше возили форму та взуття. Гроші збирають у Литві, а потрібні речі купують в Україні, та розвозять вздовж усієї лінії фронту шостий рік, каже Йонас.

"Ми постійно бачимо ситуацію, оцінюємо що і як краще, що робити, чи допомагати, і скликаємося. Поки ми передали допомоги на приблизно півтора мільйона доларів", — говорить волонтер.

За даними штабу Операції Об'єднаних сил, станом на 17:00, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували понад пів сотні порушень, 45 з яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Вибухи лунали й в селищі Врубівка, що на Луганщині, від обстрілів у підвалі разом із підлітками ховалися і харківські волонтери із проєкту "Олені Святого Миколая". Вони приїхали до селища, щоб передати гуманітарну допомогу, переважно, одяг.

Співкоординаторка проєкту "Олені святого Миколая" Євгенія Левінштейн сказала Суспільному, що далі волонтери планують поїхати до Кондрашівки та Муратового. Ці села також розташовані поблизу лінії зіткнення. Повернуться до Харкова волонтери мають 22 лютого увечері.

Скільки 21 лютого пошкодило будинків у Врубівці, точної цифри ще немає. Тільки минулої п'ятниці, 18 лютого, снаряди побили щонайменше 15 будинків, розповів Суспільному керівник волонтерської групи"Проліска" Євген Каплін.

Волонтери "Проліски" були у селі цими вихідними й допомагали місцевим залатати пошкоджені обстрілами окупантів дахи та вікна. Також надають психологічну допомогу. За інформацією Євгена Капліна, за минулий тиждень у населених пунктах уздовж лінії розмежування на Луганщині та Донеччині внаслідок обстрілів були пошкоджені понад сотня будинків мирних жителів. Дев'ять хат зруйновані вщент.

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