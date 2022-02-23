"Хвилюватися не треба, але потрібно бути готовим до всього" – так про відпрацювання надзвичайної ситуації кажуть учні сумської школи № 7. Про що розповідали школярам "надзвичайники" та чи підготували учні "тривожні ранці", далі в матеріалі.
Документи, ліки, змінна білизна, консерви, вода, гроші – це неповний перелік того, що має опинитися у "тривожному ранці" кожного старшокласника на випадок надзвичайних подій. Їхня ноша не має перевищувати 18-20 кілограмів.
Коли ж у школі пролунав сигнал сирени "Увага всім", учні почали залишати навчальний заклад.
Після евакуації учні зібралися на подвір’ї школи. Запевняють, що про вміст "тривожного ранця" знають.
Кирило Півторацький — учень школи розповідає: "Документи насправді складені в теку, але так, щоб готувати сумку, – я не бачу в цьому сенсу. Я думаю, що все буде добре. У нас у школі всі про це говорять. Вчителі попереджають і кажуть, що хвилюватися не треба, але потрібно бути готовим до всього".
У цьому освітньому закладі нині навчаються майже дві тисячі школярів. За словами його директорки, вони сформували чіткий план евакуації. Для цього із будівлі мають 10 виходів.
Олександра Деменко — директорка школа № 17 : "Щонайменше двічі на рік ми проводимо тренування об’єктові. А коли діти говорять про те, що це буває часто, то в нашому закладі встановлена протипожежна сигналізація, і буває так, що проводяться якісь роботи і вона спрацьовує. І ми завжди відпрацьовуємо ці навички".
Євген Могиленець — фахівець сектору зв'язків ДСНС України в Сумській області: "Не лише, щоб діти побачили, почули, як діяти під час надзвичайних ситуацій, а головне, щоб самі відпрацювали це на практиці. Звичайно, що умовна надзвичайна ситуація, але як під час неї варто діяти. Тобто була проведена і швидка безпечна евакуація дітей із будівлі школи. Далі діти відпрацьовуватимуть на різних локаціях ту чи іншу поведінку під час надзвичайної ситуації".
Таких локацій підготували в межах десяти. Десятикласник Валерій Єретін приміряв частину спорядження водолаза, хлопець говорить: "Це вага, і потрібно маса та сила. І я зрозумів, як їм важко, бо і мені було важко дихати на такому повітрі, а їм доводиться робити це у надзвичайних ситуаціях".
Щоб побачене та почуте запам’ятовувалося краще, окрім спеціалістів, майстер-класи дітям проводили інші діти.
Андрій Бова — Завідувач обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності зазначив: "Діти, наприклад, демонструють, як вони навчають інших дітей надавити домедичну допомогу в цьому місці. Тут і реанімація, за моєю спиною – як вивільняти з-під завалів. Показують, як зупиняти кровотечу".
Подібні тренування, за словами Євгена Могиленця, проходять всією Україною.
Читайте також
- Що має бути в евакуаційному рюкзаку школяра. Розповідає освітній омбудсмен.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram