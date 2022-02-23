"Хвилюватися не треба, але потрібно бути готовим до всього" – так про відпрацювання надзвичайної ситуації кажуть учні сумської школи № 7. Про що розповідали школярам "надзвичайники" та чи підготували учні "тривожні ранці", далі в матеріалі.

Суспільне Суми

Документи, ліки, змінна білизна, консерви, вода, гроші – це неповний перелік того, що має опинитися у "тривожному ранці" кожного старшокласника на випадок надзвичайних подій. Їхня ноша не має перевищувати 18-20 кілограмів.

Коли ж у школі пролунав сигнал сирени "Увага всім", учні почали залишати навчальний заклад.

Суспільне Суми

Після евакуації учні зібралися на подвір’ї школи. Запевняють, що про вміст "тривожного ранця" знають.

Суспільне Суми

Кирило Півторацький — учень школи розповідає: "Документи насправді складені в теку, але так, щоб готувати сумку, – я не бачу в цьому сенсу. Я думаю, що все буде добре. У нас у школі всі про це говорять. Вчителі попереджають і кажуть, що хвилюватися не треба, але потрібно бути готовим до всього".

У цьому освітньому закладі нині навчаються майже дві тисячі школярів. За словами його директорки, вони сформували чіткий план евакуації. Для цього із будівлі мають 10 виходів.

Суспільне Суми

Олександра Деменко — директорка школа № 17 : "Щонайменше двічі на рік ми проводимо тренування об’єктові. А коли діти говорять про те, що це буває часто, то в нашому закладі встановлена протипожежна сигналізація, і буває так, що проводяться якісь роботи і вона спрацьовує. І ми завжди відпрацьовуємо ці навички".

Євген Могиленець — фахівець сектору зв'язків ДСНС України в Сумській області: "Не лише, щоб діти побачили, почули, як діяти під час надзвичайних ситуацій, а головне, щоб самі відпрацювали це на практиці. Звичайно, що умовна надзвичайна ситуація, але як під час неї варто діяти. Тобто була проведена і швидка безпечна евакуація дітей із будівлі школи. Далі діти відпрацьовуватимуть на різних локаціях ту чи іншу поведінку під час надзвичайної ситуації".

Суспільне Суми

Таких локацій підготували в межах десяти. Десятикласник Валерій Єретін приміряв частину спорядження водолаза, хлопець говорить: "Це вага, і потрібно маса та сила. І я зрозумів, як їм важко, бо і мені було важко дихати на такому повітрі, а їм доводиться робити це у надзвичайних ситуаціях".

Щоб побачене та почуте запам’ятовувалося краще, окрім спеціалістів, майстер-класи дітям проводили інші діти.

Андрій Бова — Завідувач обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності зазначив: "Діти, наприклад, демонструють, як вони навчають інших дітей надавити домедичну допомогу в цьому місці. Тут і реанімація, за моєю спиною – як вивільняти з-під завалів. Показують, як зупиняти кровотечу".

Суспільне Суми

Подібні тренування, за словами Євгена Могиленця, проходять всією Україною.

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