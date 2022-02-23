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Провізорка з Чернівців пів століття робить ліки вручну. СУСПІЛЬНЕ І ВІДЕОНОВИНИ
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Провізорка з Чернівців пів століття робить ліки вручну. СУСПІЛЬНЕ І ВІДЕОНОВИНИ

Оксана Чміль
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Провізорка з Чернівців пів століття робить ліки вручну. СУСПІЛЬНЕ І ВІДЕОНОВИНИ На світлині зображена Віра Яроцька. Фото: Суспільне Буковина

У Чернівцях провізорка майже 50 років вручну виготовляє мікстури, мазі та порошки. Жінка працює в єдиній в області аптеці, де можна придбати ліки за індивідуальним рецептом.

Віра Яроцька переїхала до Чернівців у 1970-х роках. Відтоді працює в аптеці на вулиці Кобилянської. Жінка каже, що ця робота була її мрією. Для цього Віра тричі намагалася вступити до медуніверситету у Львові.

Жінка використовує механічне обладнання, адже вважає, що сучасне електронне не таке точне. Готувати ліки вручну нелегко, найважче робити мазі, каже Віра Яроцька.

Провізорка з Чернівців пів століття робить ліки вручну. СУСПІЛЬНЕ І ВІДЕОНОВИНИСуспільне Буковина

Провізорка готує мікстуру

Для цього провізорка відважує порошки на механічних вагах, а потім змішує їх у керамічному посуді.

Віра розповідає, що аптек з таким рецептурним відділом в області немає. Каже, інші спеціалізуються на ліках лише від виробника. За її словами, за виготовленими нею медикаментами приїздять люди з віддалених районів області.

Провізорка працює в аптеці-музеї 48 років. Працювати планує, допоки зможе.

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