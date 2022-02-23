Провізорка з Чернівців пів століття робить ліки вручну. СУСПІЛЬНЕ І ВІДЕОНОВИНИ

У Чернівцях провізорка майже 50 років вручну виготовляє мікстури, мазі та порошки. Жінка працює в єдиній в області аптеці, де можна придбати ліки за індивідуальним рецептом.

Віра Яроцька переїхала до Чернівців у 1970-х роках. Відтоді працює в аптеці на вулиці Кобилянської. Жінка каже, що ця робота була її мрією. Для цього Віра тричі намагалася вступити до медуніверситету у Львові.

Жінка використовує механічне обладнання, адже вважає, що сучасне електронне не таке точне. Готувати ліки вручну нелегко, найважче робити мазі, каже Віра Яроцька.

Суспільне Буковина Провізорка готує мікстуру

Для цього провізорка відважує порошки на механічних вагах, а потім змішує їх у керамічному посуді.

Віра розповідає, що аптек з таким рецептурним відділом в області немає. Каже, інші спеціалізуються на ліках лише від виробника. За її словами, за виготовленими нею медикаментами приїздять люди з віддалених районів області.

Провізорка працює в аптеці-музеї 48 років. Працювати планує, допоки зможе.

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