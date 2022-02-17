"Відремонтував "Волгу" в пам'ять про батька". Чернівчанин реставрує ретро-авто

Чернівчанин Сергій Бобик реставрує ретро-автомобілі. Почав з батьківської "Волги", яку відремонтував, коли тато помер. Зараз має три машини, які зробив "як із заводу". Для цього шукав оригінальні запчастини.

Першій "Волзі", яку Сергій відреставрував, майже 60 років.

"Я в цьому автомобілі, можна сказати, народився і виріс. Це єдина машина мого тата. Тепер я зробив з неї "ляльку", — каже Сергій.

Відтоді реставрація стала його захопленням. Сам чоловік працює лікарем, а машини ремонтує у вільний час.

Суспільне Буковина Деталь відреставрованої "Волги"

Для машин чоловік шукає оригінальні деталі. За ними їздить по селах та запитує в людей.

Дві "Волги" йому запропонували купити після участі в параді ретро-авто. Кожну машину Сергій реставрував приблизно два роки. Він розбирає автомобіль на запчастини, віддає на фарбування, а потім сам складає його.

На своїх ретро-автомобілях чоловік їздить кілька разів на рік. Планує залишити їх у спадок дітям.

Суспільне Буковина Автомобілі в гаражах

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