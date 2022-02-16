Чернівчанин Євген Томка облаштував на даху будинку оглядовий майданчик. Локація розташована в центрі міста на вулиці Кобилянської. Подивитися на Чернівці з висоти спочатку приходили знайомі, зараз — містяни й туристи. За чотири роки майданчик відвідало приблизно п'ять тисяч людей.
По сусідству з оглядовим майданчиком ратуша й історичні будівлі. Видно Центральну площу, вулиці Головну й Кобилянської. Також відкривається вид на райони міста. Власник майданчика Євген Томка у коментарі Суспільному розповів, що грошей з людей за перебування на локації не бере. Водночас представники турагенцій часто приводять сюди туристів.
"Моя локація рахується другою, куди варто піти в Чернівцях. Ідея зробити це була дуже давно, років 20 тому. Хотілося зробити щось таке, чого ні в кого не було, щось особливе", — розповідає Євген.
За словами чоловіка, часто бачив оглядові майданчики в подорожах Європою. Тому захотів створити такий у Чернівцях. Для цього купив квартиру на останньому поверсі в центрі міста.
Євген розповідає, що найчастіше люди хочуть повечеряти з видом на місто, або влаштовують на даху фотосесії. Іноді тут роблять освідчення.
"Часто сюди приїжджають іноземці подивитися, туристи. Всі дахи подобаються, лише хотілося б, щоб вони були краще пофарбовані", — каже Євген.
Щоб потрапити на майданчик, люди дзвонять в домофон або телефонують Євгену на мобільний. Номер знаходять в соцмережах.
Євген говорить, аби справа розвивалась їй треба приділяти багато часу. Нині майданчик для нього не є бізнесом, а справою для цікавості.
Дозвіл на розташування майданчика Євгену надала міська рада. Чоловік говорить, що через карантин останнім часом кількість охочих піднятися на локацію зменшилась.
Квартира Євгена розташована на останньому поверсі будинку на вулиці Ольги Кобилянської, 2.
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