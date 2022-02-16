Чернівчанин Євген Томка облаштував на даху будинку оглядовий майданчик. Локація розташована в центрі міста на вулиці Кобилянської. Подивитися на Чернівці з висоти спочатку приходили знайомі, зараз — містяни й туристи. За чотири роки майданчик відвідало приблизно п'ять тисяч людей.

По сусідству з оглядовим майданчиком ратуша й історичні будівлі. Видно Центральну площу, вулиці Головну й Кобилянської. Також відкривається вид на райони міста. Власник майданчика Євген Томка у коментарі Суспільному розповів, що грошей з людей за перебування на локації не бере. Водночас представники турагенцій часто приводять сюди туристів.

"Моя локація рахується другою, куди варто піти в Чернівцях. Ідея зробити це була дуже давно, років 20 тому. Хотілося зробити щось таке, чого ні в кого не було, щось особливе", — розповідає Євген.

фото: Суспільне Буковина Власник оглядового майданчика Євген Томка

За словами чоловіка, часто бачив оглядові майданчики в подорожах Європою. Тому захотів створити такий у Чернівцях. Для цього купив квартиру на останньому поверсі в центрі міста.

фото: Суспільне Буковина Оглядовий майданчик по сусідству з ратушею

Євген розповідає, що найчастіше люди хочуть повечеряти з видом на місто, або влаштовують на даху фотосесії. Іноді тут роблять освідчення.

фото: Суспільне Буковина З майданчика відкривається вид на Центральну площу й райони міста

"Часто сюди приїжджають іноземці подивитися, туристи. Всі дахи подобаються, лише хотілося б, щоб вони були краще пофарбовані", — каже Євген.

Щоб потрапити на майданчик, люди дзвонять в домофон або телефонують Євгену на мобільний. Номер знаходять в соцмережах.

фото: Суспільне Буковина

Євген говорить, аби справа розвивалась їй треба приділяти багато часу. Нині майданчик для нього не є бізнесом, а справою для цікавості.

фото: Суспільне Буковина

Дозвіл на розташування майданчика Євгену надала міська рада. Чоловік говорить, що через карантин останнім часом кількість охочих піднятися на локацію зменшилась.

фото: Суспільне Буковина Вигляд на вулицю Кобилянської

Квартира Євгена розташована на останньому поверсі будинку на вулиці Ольги Кобилянської, 2.

фото: Суспільне Буковина

фото: Суспільне Буковина

фото: Суспільне Буковина

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