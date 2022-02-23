Херсонський міський голова Ігор Колихаєв закликав містян не панікувати та довіряти тільки офіційним джерелам інформації.
Під час брифінгу у міськраді Ігор Колихаєв розповів, що у разі введення надзвичайного стану для жителів та гостей міста нічого особливо не зміниться.
"Ви будете бачити так само на вулицях міста прибиральну техніку, людей, а всю необхідну інформацію ми будемо вам повідомляти із офіційних джерел. Не вірте пліткам, довіряйте лише перевіреній інформації", - сказав Колихаєв.
Виконувач обов’язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Роман Головня розповів, що у місті влада проводить усі необхідні наради, консультації, де розповідають, як діяти у разі будь-яких ситуацій.
"Ми провели нараду з головами ОСББ, ми відпрацювали алгоритми, як діяти херсонцям у тих чи інших ситуаціях. У закладах охорони здоров’я є резервні приміщення, куди можуть евакуювати людей. З цивільним захистом також відпрацювали алгоритми у разі введення надзвичайного або військового станів. Якщо відсутній інтернет, є стаціонарні "гарячі" лінії. Також є система сповіщення, як діяти людям. Якщо чути сирену, треба ввімкнути радіо чи телебачення", - каже Головня.
Що відомо:
- Рада національної безпеки та оборони просить своїм рішенням Верховну раду оголосити надзвичайний стан у більшості областей країни. Однак політики вагаються, який варіант сьогодні вибрати – з одного боку ніби більші ознаки для воєнного стану, а з іншого боку – не хочеться і немає ніби необхідності на тотальний перехід воєнного управління.
- Рішення про введення надзвичайного стану протягом 48 годин повинна підтримати Верховна Рада України.
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