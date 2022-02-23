На брифінгу голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута сказав про можливість введення надзвичайного стану в регіоні. За його словами, це питання обговорювали на селекторній нараді з Президентом України.

Лагута запевняє, якщо на території Херсонської області введуть надзвичайний стан, для жителів регіону нічого не зміниться.

"Що означає для нас режим надзвичайного стану? На території областей починають діяти оперативні штаби. Комендантська година на території міст та областей не вводиться, поки не буде прийнято відповідне рішення. Встановлюється контроль за перевезеннями, може обмежуватися рух транспортних засобів, заборона проведення мітингів та масових заходів. Для звичайних громадян нічого особливо не зміниться", - сказав Лагута.

Що відомо:

Рада національної безпеки та оборони просить своїм рішенням Верховну раду оголосити надзвичайний стан у більшості областей країни. Однак політики вагаються, який варіант сьогодні вибрати – з одного боку ніби більші ознаки для воєнного стану, а з іншого боку – не хочеться і немає ніби необхідності на тотальний перехід воєнного управління.

Рішення про введення надзвичайного стану протягом 48 годин повинна підтримати Верховна Рада України.

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