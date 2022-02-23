Збирали гроші на лікування хвороби, якої не було. Поліція Чернігівщини розслідує кримінальне провадження за статтею про шахрайство. Написав заяву до поліції настоятель Георгіївської церкви у Седневі Тимур Блинець. З його слів, у грудні 2020 року особисто віддав на лікування десятирічної місцевої дівчинки десять тисяч гривень. Збирали допомогу всім селом на прохання бабусі дитини. Документів, які б підтверджували діагноз, ніхто не бачив. Тимур Блинець сказав Суспільному, що повірив жінці на слово, яка назвала діагноз: меланома, четверта стадія. А потім побачив дитину в селі і засумнівався. Сімейна лікарка родини наявність хвороби не підтвердила. Бабуся дівчинки, яка взяла гроші, запевняє, що насправді про допомогу не просила. Детальніше — далі в матеріалі.

З чого все починалось

Настоятель Георгіївської церкви у Седневі Тимур Блинець у грудні 2020 року зняв з рахунку парафії 10 тисяч гривень, щоб передати на лікування онкохворої дівчинки. Зафіксував це на відео. Про допомогу просила місцева жителька. Повірив, бо знає її 20 років.

"Був телефонний дзвінок, що треба допомога, що є онучка в тяжкому стані і конче потребує втручання, треба зробити укол. Що в неї дуже така хвороба серйозна, онкологія. Ми надали кошти від парафії на лікування. Пообіцяли, що документи ось буквально завтра передадуть по хворобі".

ФОТО: Суспільне Чернігів Тимур Блинець

Що каже лікар

"Потім телефонує мені наш лікар і каже мені, що такої хвороби немає. І вони збирали ж кошти по усьому селу. Дуже багато людей, я так підрахував, так це на сто тисяч набрано. Багато хто не хоче про це казати, багато хто каже, але не хоче подавати до суду".

Звернення до поліції

Тимур Блинець написав заяву до поліції. Зі слів речниці нацполіції області Наталії Слабеняк, по справі Алли Слісар тривають слідчі дії за статтею Кримінального кодексу “шахрайство”. Деталей справи поліція не розголошує.

Позиція жінки, яка збирала гроші на лікування онуки

Алла Слісар працює бухгалтеркою у Седнівській селищній раді. Говорить, грошей ні в кого не просила.

"Я звернулася до Тимура Анатолійовича. Він мені сказав: "я тобі допоможу". Тоді він мене пішов і спровокував, повів до журналіста і це все виклали і мене обгівняли. Я ось привезу її з лікарні, побачите, вона не ходила на одну ногу, тепер на дві не буде ходити. Оце лікування наше таке".

Тоді журналістам однієї з чернігівських газет жінка розповідала, що діагноз “меланома четвертої стадії” її онуці встановив лікар-хірург дитячої обласної лікарні Сергій Ярмак. У телефонній розмові він повідомив Суспільному, що така дитина у нього не лікувалася, відповідного діагнозу він дівчинці не встановлював. Сімейна лікарка Оксана Дубинська, яка обслуговує родину, говорить, щорічного медичного огляду дитина не проходила останні два роки.

ФОТО: Суспільне Чернігів

"Вони до нас прийшли і я їх попросила принести виписки. Якщо ваша дитина хвора, як же я на фізкультуру її відправлю? Але до сих пір з 21 жовтня 2019 два роки мені ніхто не несе ніяких довідок, бо їх немає. Ви ж розумієте, вони на цьому гроші заробляють".

Волонтер про те, як не потрапити на гачок шахраїв

Сергій Зосименко благодійною діяльністю займається протягом десяти років. Його громадська організація здебільшого опікується пацієнтами відділення дитячої онкогематології. Говорить, аби не потрапити на гачок шахраїв, перш за все треба перевіряти документи.

"Людина має підтвердити свою особу: чи “Дія”, чи паспорт, — бо вона цим займається. По-друге, має бути виписка від лікаря з приводу того, що є така дитина, такий діагноз, їй прописані ліки чи ще щось. І найголовніше, мають бути контакти батьків, і ви можете подзвонити і перевірити, що, дійсно, є ця дитина, є цей лікар, і є взагалі вони".

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Зосименко

Як родинам, які потребують допомоги, так і благодійникам він радить співпрацювати не з фізичними особами, а перевіреними благодійними організаціями.

"Якщо ви працюєте із благодійним фондом, в якого нормальна репутація, який має бекграунд нормальних справ за плечима, то вони несуть у кримінальну відповідальність, і юридичну, і своє ім'я ставлять на кон, якщо щось трапиться".

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