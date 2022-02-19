Голодний та в холодній оселі: у Чернігові поліцейські забрали в матері дитину

У Чернігові поліцейські забрали 14-місячного хлопчина в матері, через антисанітарію в оселі, відсутнє опалення, водо- і газопостачання.

Про це Суспільному сказала речниця поліції області Наталія Слабеняк. Сталося це вчора, 18 лютого, через те, що життю і здоров’ю дитини загрожувала небезпека, інспектори ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей вилучили дитину з родини, нагодували та доправили до лікарні.

В оселі було відсутнє опалення, водо- і газопостачання, за словами Наталії Слабеняк дорослі у цій родині – матір і бабуся дитини – вживають алкоголь і не приділяють уваги немовляті. На момент прибуття поліції матері дитини не було вдома, бабуся мала ознаки алкогольного сп’яніння, а 14-місячний хлопчик був голодним.

Нині вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав та притягнення її до відповідальності.

Читайте також:

Ймовірно, необережне поводження з вогнем: чому у Журавці загорілася церква