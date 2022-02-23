Сьогодні, 23 лютого, у Львові тестували варіанти оповіщення на випадок надзвичайної ситуації. Містом їздили машини поліції та комунальних підприємств, які передавали повідомлення через гучномовці. Якщо не працюватимуть звичні канали зв’язку, так люди зможуть отримати усю необхідну інформацію. Про це Суспільному повідомив командир роти Патрульної поліції Львова Андрій Лоштин.

Зранку в Львові центральними вулицями міста їздили два автомобілі патрульної поліції. Через гучномовці патрульні транслювали повідомлення. Так тестували автомобільну систему оповіщення.

"Спільно з Львівською міською радою ми проводимо навчальне оповіщення з метою повідомлення громадян, що ми готуємося до будь-яких ситуацій. В разі зникнення стандартних засобів зв’язку, а саме інтернету, телебачення та радіозв’язку, ми готові повідомити громадянам про таку подію", — каже командир роти Патрульної поліції Львова Андрій Лоштин.

Загалом у всіх районах міста їздили 12 автомобілів патрульної поліції та 7 машин львівських комунальних підприємств. Для цього Львівська міська рада купила 20 гучномовців, які встановили на автівках.

"Ми збільшуємо кількість гучномовців, автомобілів з гучномовцями, залучили до співпраці патрульну поліцію. І сьогодні ми запустили таке тренувальне оповіщення, під час якого доносимо до відома містян інформацію про те, як діяти у випадку відсутності зв’язку", — каже керівниця справами виконкому Львівської міської ради Наталія Алєксєєва.

Подібне оповіщення у Львові було під час спалаху коронавірусу. Тоді через оголошення із семи машин людей просили без потреби не виходити на вулиці і не контактувати з іншими.

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