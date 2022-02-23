"Прощальний подарунок": біля генконсульства РФ у Харкові залишили траурний вінок

Біля входу до Генерального консульства РФ у Харкові залишили вінок з підписом російською мовою: "Ідіть додому! Горілки немає".

Вінок з'явився на ґанку вдень 23 лютого, повідомляє кореспондент Суспільного. Його приніс один з представників громадської організації "Світанок", розповів Суспільному її керівник Вадим Поздняков.

"Це просто прощальний подарунок нашим "хорошим друзям" з російського консульства, яке вже ми кілька разів вимагали закрити. Сподіваюсь, дипломатичні стосунки будуть розірвані до нашої перемоги. Це ініціатива одного з наших активістів щодо всього цього і ми, звісно, його в цьому підтримали", — сказав Поздняков.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Установа перебуває під посиленою охороною поліції та нацгвардійців. Прапор РФ у дворі консульства ще майоріє.

Авторка: Іванна Грузинська

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