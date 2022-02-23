Учні Одерадівського ліцею Луцької тергромади, де через сильний вітер завалився димар котельні та відімкнули опалення, повертаються до стаціонарного навчання з 24 лютого. З 18 лютого діти навчалися дистанційно, – розповіла Суспільному директорка закладу Тетяна Угринович.

23 лютого на території закладу встановили тимчасовий димар котельні для відновлення теплопостачання.

Як розповів зварювальник Сергій Демчук комунального підприємства "Райтеплобуд", стару трубу димаря обрізали та закріпили, що дало змогу відновити роботу шкільної котельні.

Суспільне Волинь Відновлений димар котельні

"Вирізали кусок зі старої труби, де метал ще дав змогу її зробити, загільзували. Старий кусок всередині до кінця і таким чином вийшли із ситуації", – додав Сергій Демчук.

Роботу котельні одразу протестували: кочегари запалили її та чекали, доки система достатньо нагріється. Зі слів директорки ліцею Тетяни Угринович, в приміщенні школи – 10 градусів тепла.

Суспільне Волинь Шкільна котельня

"Звісно, що всі провинні одягатися тепліше, бо комусь потрібен ноутбук чи дошка, наприклад, вчителям математики, фізики. Виходимо з положення так, як можемо. Сьогодні і ніч ще є попереду в кочегарів, і на 8 годину ранку в школі буде тепло", – зазначила керівниця школи.

Для того, аби повністю реконструювати старий димар, каже директорка Одерадівського ліцею, наразі освітяни і комунальники готують проєктно-кошторисну документацію. Роботи будуть виконувати в неопалювальний період за гроші міської громади, – зазначив керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.

Що відомо

В селі Одеради Луцького району 17 лютого сильний вітер зламав та завалив металевий димар котельні ліцею № 37. Це сталося під час навчального процесу. З 18 лютого 116 учнів сільської школи відправили на дистанційне навчання, оскільки в школі на час обстеження котельні відімкнули опалення.

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