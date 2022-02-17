Учнів волинської школи, у якій вітер повалив димар, перевели на дистанційне

У ліцеї № 37 в селі Одеради Луцького району, де завалився димар котельні, учнів тимчасове перевели на дистанційне навчання. Про це Суспільному розповіла директорка ліцею Тетяна Угринович.

Через руйнування димаря у школі змушені були відімкнути опалення. В навчальному закладі – 116 учнів.

Зі слів освітянки, як довго триватиме онлайн навчання у дітей – поки невідомо.

Суспільне Волинь Територія, де впала труба

"Котельню в нас орендують. Не знаємо, як нам вийти з цієї ситуації. На завтра (18 лютого – ред.) спланували дистанційне навчання, бо заклад не буде опалюватися, а подальші дії – побачимо, що зможуть орендодавці, як виправлять це питання", – зазначила освітянка.

До 17 лютого котельня працювала на твердопаливному котлі. Два газових котли наразі законсервовані, тому фахівці вивчатимуть, чи можна відновити теплопостачання газовим обладнанням,.

Коли це зроблять – директорка освітнього закладу не прогнозує. Нині територію довкола котельні обгородили.

Суспільне Волинь

Із січня 2022-го шкільну котельню обслуговує комунальне підприємство "Райтеплобуд". Як розповіла керівниця підприємства, фахівці попередньо оглядали димар і готувалися замінити його в періоди міжсезоння.

"Це дуже серйозні наслідки, тому що ми маємо зупиняти котельню. Проєкт в плані фінансування дуже масштабний. Навіть з юридичної точки зору це може затягнутися на місяці часу. Чи можна, якщо є можливість, переводити на газове постачання котла – не готова сказати", – розповіла Лариса Терещенко.

Суспільне побувало в навчальному закладі та поспілкувалися з працівниками, які стали свідками падіння димаря.

Найближчим часом котельню оглянуть фахівці, після чого буде відома сума збитків, котрі завдала негода.

Що відомо

17 лютого біля ліцею № 37 в селі Одеради Луцького району сильний вітер зламав і завалив металевий димар котельні. Усе сталося під час навчального процесу.

Напередодні (16 листопада – ред.) на Волині синоптики оголосили штормове попередження і попередили, що 17 лютого на території області очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Термінові новини та щоденні інформаційні підсумки читайте в Telegram та Viber Суспільного Волині.