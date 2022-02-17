В селі на Волині вітер звалив димар шкільної котельні

В селі Одеради Луцького району сильний вітер зламав та завалив металевий димар котельні ліцею № 37. Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Тетяна Угринович.

Труба впала 17 лютого орієнтовно о 12:00.

Зі слів директорки ліцею, усе сталося під час навчального процесу. В школі навчаються 116 учнів. Спершу, каже Тетяна Угринович, працівники ліцею помітили, що від сильних поривів вітру димар сильно хитався. Згодом – металева конструкція просіла.

Суспільне Волинь

"Падіння сильного не було. Метал змогли стримати опори", – зазначила керівниця ліцею.

Наразі зруйнований димар оглядає представниця обслуговуючої компанії. Опалення у школі поки відімкнули.

Що відомо

Напередодні (16 листопада – ред.) на Волині синоптики оголосили штормове попередження і попередили, що 17 лютого на території області очікуються пориви вітру до 20 метрів на секунду.

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