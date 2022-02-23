Рейтинги довіри політикам та партіям в України — опитування групи "Рейтинг"

Згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", Володимир Зеленський має найвищий відсоток довіри серед респондентів. На другому місці — Володимир Гройсман. Проте рейтинг недовіри серед усіх українських політиків переважає підтримку. Серед політичних партій лідерські позиції у рейтингу утримує "Слуга Народу". "Європейська Солідарність" — на другому місці.

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг".

Опитування проводилося з 11 по 18 лютого 2022 року в усіх областях України окрім тимчасово окупованих територій методом телефонного інтервʼю з використанням компʼютера. Опитування репрезентативне. Кількість опитаних — 4800 респондентів.

За результатами опитання, рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський: довіряють йому 41% опитаних, не довіряють — 57%. Володимиру Гройсману довіряють — 35%, не довіряють — 55%, Віталію Кличку довіряють — 34%, не довіряють — 57%, Дмитру Разумкову довіряють — 32%, не довіряють — 38%, не знають його — 25%. Петру Порошенку довіряють — 28%, не довіряють — 70%. Юлії Тимошенко довіряють — 26%, не довіряють — 72%. Арсенію Яценюку довіряють — 24%, не довіряють — 72%. Ігорю Смешку довіряють — 24%, не довіряють — 34%, не знають його — 37%. Юрію Бойку довіряють — 22%, не довіряють — 62%. Арсену Авакову довіряють — 22%, не довіряють — 66%. Олегу Ляшку довіряють — 18%, не довіряють — 76%.

Серед політичних сил партія "Слуга Народу" має підтримку 19,6% респондентів, які готові голосувати та визначилися з вибором. За партію «Європейська солідарність» — 17,7%, «Батьківщина» — 11,5%, «Опозиційна платформа — За життя» — 9,5%. Партію «Сила і честь» готові підтримати 7,6%, партію Разумкова «Розумна політика» — 6,7%, партію Мураєва «Наші» — 5,4%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — 4,8%, Радикальну партію — 3,9%, ВО «Свобода» — 3,2%, Народний фронт (Яценюк, Аваков) — 3,2%, «УДАР Віталія Кличка» — 3,1%.

У гіпотетичних президентських перегонах лідером є Володимир Зеленський, якого готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. Петра Порошенка підтримують 18,0%, Юлію Тимошенко — 9,5%, Юрія Бойка — 8,3%. За Ігора Смешка готові віддати свої голоси 7,5%, Дмитра Разумкова — 6,9%, Євгена Мураєва — 5,9%, Володимира Гройсмана — 5,3%, Олега Ляшка — 2,9%, Арсенія Яценюка — 2,2%. Рейтинги інших кандидатів не перевищують 2%.

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