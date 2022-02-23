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Рейтинги довіри політикам та партіям в України — опитування групи "Рейтинг"
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Рейтинги довіри політикам та партіям в України — опитування групи "Рейтинг"

Опитування
Максим Свєженцев
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Рейтинги довіри політикам та партіям в України — опитування групи "Рейтинг"

Згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", Володимир Зеленський має найвищий відсоток довіри серед респондентів. На другому місці Володимир Гройсман. Проте рейтинг недовіри серед усіх українських політиків переважає підтримку. Серед політичних партій лідерські позиції у рейтингу утримує "Слуга Народу". "Європейська Солідарність" на другому місці.

Про це повідомляє Соціологічна група "Рейтинг".

Опитування проводилося з 11 по 18 лютого 2022 року в усіх областях України окрім тимчасово окупованих територій методом телефонного інтервʼю з використанням компʼютера. Опитування репрезентативне. Кількість опитаних — 4800 респондентів.

За результатами опитання, рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський:  довіряють йому 41% опитаних, не довіряють — 57%. Володимиру Гройсману довіряють — 35%, не довіряють  — 55%, Віталію Кличку довіряють — 34%, не довіряють  — 57%, Дмитру Разумкову довіряють — 32%, не довіряють — 38%, не знають його — 25%. Петру Порошенку довіряють — 28%, не довіряють — 70%. Юлії Тимошенко довіряють — 26%, не довіряють — 72%. Арсенію Яценюку довіряють — 24%, не довіряють — 72%. Ігорю Смешку довіряють — 24%, не довіряють — 34%, не знають його — 37%. Юрію  Бойку довіряють — 22%, не довіряють — 62%. Арсену Авакову довіряють — 22%, не довіряють — 66%. Олегу Ляшку довіряють — 18%, не довіряють — 76%.

Серед політичних сил партія "Слуга Народу" має підтримку 19,6% респондентів, які готові голосувати та визначилися з вибором. За партію «Європейська солідарність» — 17,7%, «Батьківщина» — 11,5%, «Опозиційна платформа — За життя» — 9,5%. Партію «Сила і честь» готові підтримати 7,6%, партію Разумкова «Розумна політика» — 6,7%, партію Мураєва «Наші» — 5,4%, партію «Українська  стратегія Гройсмана» — 4,8%, Радикальну партію — 3,9%, ВО «Свобода» — 3,2%, Народний фронт (Яценюк, Аваков) — 3,2%, «УДАР Віталія Кличка» — 3,1%.

У гіпотетичних президентських перегонах лідером є Володимир Зеленський, якого готові підтримати 24,6% тих, хто визначився з вибором та мають намір голосувати. Петра Порошенка підтримують 18,0%, Юлію Тимошенко — 9,5%, Юрія Бойка — 8,3%. За Ігора Смешка готові віддати свої голоси 7,5%, Дмитра Разумкова — 6,9%, Євгена Мураєва — 5,9%, Володимира Гройсмана — 5,3%, Олега Ляшка — 2,9%, Арсенія Яценюка — 2,2%. Рейтинги інших кандидатів не перевищують 2%.

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