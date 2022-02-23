23 лютого депутати Дніпровської міськради затвердили програму сприяння теробороні Дніпра, яка діятиме п'ять років. Про це стало відомо під час засідання 16-ї сесії міськради.

На реалізацію програми у міському бюджеті заплановано 140 млн грн.

У рамках програми планують налагодити співпрацю між захисниками міста та владою, громадськими, добровольчими формуваннями, комунальними підприємствами та іншими стратегічними об’єктами.

Раніше міський голова Борис Філатов повідомив про створення центру тероборони, де планують організувати рекрутинг та підготовку добровольців. Також там облаштують полігон для вогневої, тактичної, інженерної, медичної підготовки, практичної та снайперської стрільби.

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