Введення надзвичайного стану на Чернігівщині не означатиме введення комендантської години. Про це сказав голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус під час брифінгу в ОДА.

"Перше – надзвичайний стан, це не воєнний стан. Ми вводимо певні обмеження, але не на всій території України одночасно. А їх режим введення буде регулюватися обстановкою. На сьогодні ситуація в Чернігові та області контрольована. Найголовніше – введення надзвичайного стану на сьогодні не означає введення комендантської години. Вона може бути введена окремим рішенням. Але нині ситуація – спокійна", – сказав В’ячеслав Чаус.

На питання, чи заборонять роботу торгових центрів, розважальних закладів, голова ОДА відповів так:

"Надзвичайний стан може передбачати обмежувальні заходи. Але є "може", а є "заборонено". По тих статтях, де "може", то ми будемо вирішувати оперативним штабом, які заходи обмеження вводити, а які ні. Там є чіткі заборони, в статті 21, проведення тих заходів чітко заборонено, а всіх інших – на розсуд оперативного управління".

Нагадаємо, 23 лютого Рада національної безпеки і оборони погодила введення режиму надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей. Термін дії — 30 днів.

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