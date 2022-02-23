На Тернопільщині відбувається чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги

Міжнародний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги відбувається в селі Білокриниця на Кременеччині. Про це Суспільному розповів співорганізатор заходу Ігор Збишко.

За його словами, на змагання приїхало майже 20 бригад швидкої допомоги з різних областей України. Участь у чемпіонаті взяли також підрозділи пожежно-рятувальної служби та поліції.

Леся Продоус/Суспільне Тернопіль Бригади екстреної медичної допомоги під час змагань

На території колишнього військового містечка вони відпрацювали взаємодію під час обвалу будівлі: евакуювували людей, надали їм медичну та психологічну допомогу.

"Це – показовий виступ. Основні змагання бригад запланували на завтра. Такий чемпіонат в Україні відбувається вшосте, а на Тернопільщині його проводять вп’яте", – розповів Ігор Збишко.

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