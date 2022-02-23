Готували дев'ять місяців: у черкаському театрі покажуть "Украдене щастя"

У черкаському драмтеатрі готуються до вистави за п’єсою Івана Франка "Украдене щастя". На підготовку пішли місяці як творчої, так і технічної роботи, розповів Суспільному головний режисер Станіслав Садаклієв.

У виставі постійно відчувається напруга та переплетіння людських доль, розповів актор та виконавець ролі Михайла Олександр Гуменний:

"Це герой, який бореться за своє щастя, яке у нього украли у прямому сенсі, бо його відправили на війну, а його дівчину примусово віддали заміж за іншого".

За словами актора, кожен театральний реквізит має своє значення. Його, пояснив, глядач зрозуміє наприкінці.

Суспільне Черкаси

Роль Миколи із Франківського твору виконує актор Олег Телятник. Його герой теж шукає своє щастя.

"Людину, яка шукає щастя, не можна назвати негативною. Вона бореться за своє щастя, тому її не можна назвати негативною. Але трапляються такі речі в житті, коли не все вдається", – сказав він.

Через карантин та локдаун торік виставу готували дев'ять місяців. Вклали в неї багато сил та натхнення, розповів головний режисер Станіслав Садаклієв.

Суспільне Черкаси

"У кожну виставу треба вкладати багато зусиль, аби вона була цікавою та професійною, щоб глядача чіпляли теми, які ми підіймаємо", – пояснив він.

Декорації до вистави розробив головний художник Сергій Ридванецький. Посилюватиме емоції і техніка, втім, найголовніше – це акторська гра, розповів Станіслав Садаклієв.

"Декорації, костюми, музичний супровід – все це допомагає. І, звісно, акторська гра, «живий» актор – це найголовніше, що може бути під час вистави".

Побачити "Украдене щастя" черкаські глядачі зможуть від 23 лютого.

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