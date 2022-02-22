Весілля у "дзеркальну" дату: скільки молодят побрались у Черкасах

34 пари одружилися у Черкасах у дзеркальну дату – 22.02.2022. За словами начальниці відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідії Літовкіної, такі дати рідкісні, тому кількість охочих побратися збільшується.

Наталія та Олександр разом три з половиною роки. Розповіли, що сьогоднішня дата їм цікава. Їхній історії кохання розпочатися допомогла подруга нареченої:

"Мене подружка запросила до себе в гості, я й приїхала. Вона багато розказувала про одного хлопця: там такий хлопець... А я, думаю потрібно брати доки вільний, то я й поїхала. Ну все, закохався в мене і так вирішили одружитися. Сьогодні дзеркальна дата і це, наскільки я знаю, остання дата в тисячолітті така гарна, тому ми обрали цю дату", – розповіла наречена Наталя.

Василь Колісник та його наречена Анастасія разом п'ять років. Розповіли, що спеціально цю дату для одруження не обирали, але її легше запам’ятати. Хвилюються перед новим етапом у житті.

"Це важливий день, змінюється життя цього дня: вже чоловіком і дружиною станемо", – розповіла Анастасія.

Для нареченого Василя, за його словами, взаєморозуміння – це саме головне у стосунках.

Суспільне Черкаси

Черкащани Євгенія та Віктор відсьогодні стали подружжям. Поділилися першими емоціями:

"Почуття в першу чергу зворушливі дуже. Перший крок, так сказати, до серйозної відповідальності. Дуже бентежно", – розповів наречений.

Подружжя розповіло, що сподобалися одне одному з першого погляду і вже п’ять років разом. Випрацювали власний секрет щастя:

"Прислухатися одне до одного. І розуміти одне одного. Йти назустріч. Це саме – головне у стосунках", – розповіла пара.

Суспільне Черкаси Олена Борисенко

Мати Олена Борисенко розповіла, що на весілля сина чекала давно. Дати та цифри в подружньому житті вважає не головним, бо сама тридцять років щаслива в шлюбі.

"Коли я виходила заміж, ми не дивилися ні на цифри щасливі, ні на що. Дітям бажаю міцної сім’ї та щоб в любові жили. Якщо є любов, то буде й міцність. Прислухатися одне до одного, радитися одне з одним, підтримувати одне одного", – розповіла Олена Борисенко.

Суспільне Черкаси Олена Михайлюк запрошує пару молодят

Головна спеціалістка відділу Олена Михайлюк проводить церемонії з одруження півтора року. Розповіла, що "дзеркальні" дати мають попит серед молодят:

"Така кількість реєстрацій дуже велика сьогодні, дуже багато людей саме цю дату обрали, тому що всі двійки", – розповіла пані Олена.

Суспільне Черкаси

У будні шлюб реєструють до п'яти пар, у вихідні до 20, повідомила начальниця відділу Лідія Літовкіна. У такі дні, як сьогодні, охочих більше:

"Зараз розрекламовані такі дати та вони більше запам’ятовуються людям і просто красивий мають вигляд на паперах. Такі дати взагалі рідкість і от коли вони припадають на наше століття, то кількість реєстрацій збільшується".

Що відомо

Дата-паліндром — це дата, яка читається однаково в обох напрямах. Наприклад, 02.02.2020. Пари одружуються в такі дні, бо вважають їх щасливими, додають в Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

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