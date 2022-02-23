Під час надзвичайного стану на Харківщині посилять контроль на в'їздах, кількість патрулів може збільшитися, комендантської години поки не запроваджується. Представники влади закликають харків'ян не пікувати, а політичні сили регіону об'єднатися.

Про особливості надзвичайного стану на пресконференції 23 лютого розповів голова ОДА Олег Синєгубов.

"Починають діяти оперативні штаби і сьогодні пройде перше засідання такого штабу. Туди входять представники всіх силових відомств, які задіяні на території Харківської області. Очолює цей штаб голова облдержадміністрації. Щодня ми розпочинаємо брифінги, які проводитимуться о 10-й годині ранку. Щодо комендантської години — поки що її запроваджено не буде. Встановлюється посилений контроль в'їздів і виїздів з території міста та області, може обмежуватися рух відповідних транспортних засобів. Буде запроваджений їх додатковий огляд. Встановлюється заборона проведення масових заходів, мітингів тощо", — сказав Синєгубов.

За його словами, жителі регіону можуть побачити більше поліцейських та військових на вулицях, посилене патрулювання об’єктів критичної інфраструктури. Додаткові блокпости розгортатимуть в разі потреби. Голова ОДА закликав ЗМІ не акцентувати увагу на питанні евакуації населення, оскільки для цього нині немає передумов.

Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, що "ніяких глобальних обмежень не відбулося", надзвичайний стан вводиться превентивно.

"Я дуже хочу, щоб у сьогоднішній ситуації ми були об’єднані, усі політичні сили мають зрозуміти, що потрібно об’єднуватися", — сказав Терехов.

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