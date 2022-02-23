П'ять камер та півсотні дерев: як ремонтують вулицю Якова Шепеля у Вінниці

У Вінниці розпочали капітальний ремонт дороги та тротуару на вулиці Якова Шепеля. Загальна вартість проєкту — 27 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті Вінницької міської ради.

Відремонтують ділянку у 700 метрів: від вулиці Якова Гальчевського до вулиці Данила Нечая. Там оновлять дорогу, заасфальтують тротуари, встановлять павільйони для зупинок громадського транспорту, облаштують велодоріжки та встановлять нове LED-освітлення.

Фото: Вінницька міська рада

Уздовж оновленої дороги висадять півсотні дерев. Також там з’являться п’ять камер відеоспостереження. Інженерні комунікації сховають під землю.

"Також у планах повністю замінити водогін. Покладемо і новий асфальт. Загальна площа дорожнього покриття, яке підлягає асфальтуванню - 7300 м2. За проєктом пішохідна частина сформована з кожного боку вулиці. Тут передбачена і велосипедна інфраструктура. Велодоріжка, шириною 2,5 м, відокремлюватиметься бетонним поребриком на червоному асфальті за прикладом вулиці Гальчевського", — розповів директор департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Семенюк.

Фото: Вінницька міська рада

Реконструкцію проводять за рахунок коштів бюджету територіальної громади. Завершити планують на початку літа.

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