"Пасажирський ліфт та холодильник": у Вінниці збудують унікальну спецшколу

У Вінниці збудують спеціальну школу для вихованців Вінницького навчально-реабілітаційного центру "Гніздечко". Заклад буде триповерховим. Про це Суспільному розповів директор центру Михайло Басюк.

Це буде перша спеціальна школа для старшокласників на Вінниччині, збудована відповідно до вимог доступності і освітнього наповнення. Із дітьми працюватимуть не лише вчителі, а й психологи, логопеди, дефектологи.

"Навчатимуть дітей з усієї області"

Учнів прийматимуть з усієї області. Немісцеві зможуть поселитися у гуртожитку.

"Раніше у нас навчалося близько 50 учнів, тому що тут був дитячий будинок. Він в основному приймав дітей за соціальними показниками, наприклад, дітей сиріт. Зараз це навчально-реабілітаційний центр. Серед учнів, яких приймаємо, діти дошкільного віку та перший — четвертий клас. Старшокласники, які залишилися до вибуття, а це діти сироти, діти позбавлені батьківських прав, навчаються у вінницьких школах. Усього до 20 учнів", — розповідає Михайло Басюк.

"Обладнають ліфтом"

Спеціальна школа буде обладнана холодильником, шкільними лавами, шафами, професійною системою з лавою для преса і спини. Поряд із кожним класом розташують ресурсні кімнати. Вони призначені для того, щоб за необхідності було куди вивести дитину із класу.

"Психолог зможе забрати учня на час уроку у спеціальну кімнату, як має бути за вимогами. Такого ще не було. Також на усі три поверхи передбачений ліфт, в якому має поміститися не менше двох інвалідних колясок. У школі буде повна доступність — пандуси, облаштовані туалети, у тому числі для дітей інвалідів. Будуть майстерні, в яких займатимуться хлопці та дівчата одинадцятих класів. Побудують спортивні зали у два поверхи", — розповідає директор "Гніздечка".

"Посадять сакури"

Школу будуватимуть біля реабілітаційного центру. Також облаштують територію — заасфальтують доріжки, зроблять лавочки та висадять сакури.

"Із того, що я просив зробити, замінять ліхтарі. Кинуть кабелі у землю та зроблять паркове освітлення шарами. Також має бути збудовано спортивний комплекс під відкритим небом – футбольне міні-поле, спеціальні тренажери", — каже Михайло Басюк.

У закладі планують облаштувати внутрішнє електропостачання. Також змонтують оповіщення про пожежу та управління евакуювання людей.

"Бомбосховища, на жаль не буде. По-перше, це дуже вартісно. По-друге, там до поверхні близько вода, тому з підвальним приміщенням складно”, — говорить директор.

Зведення нового навчального закладу увійшло до програми "Велике будівництво" Повідомлення про будівництво оприлюднили на сайті публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість – майже 36 мільйонів гривень. Роботу повинні закінчити не пізніше грудня цього року.

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