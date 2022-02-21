Вінницю прикрасили стендами із зображенням втрачених будівель

У Вінниці презентували прозорі таблички із зображенням будівель, які давно зникли з вулиць міста. На розробку та монтаж витратили 97 тисяч 500 гривень із бюджету вінницької громади. Про це суспільному повідомив автор проекту Андрій Янченко.

Усього встановили п'ять стендів, які можна побачити поруч з місцями розташувань втрачених будівель. Це Вінницький замок, оборонні споруди Мурів, фрагмент Миколаївського проспекту, будівля "Народного дому" та Вознесенський храм на Замості.

Фото: Вінницька міська рада

Сьогодні, 21 лютого захисну плівку зняли із дошки у центрі Вінниці, на перетині вулиць Соборної і Оводова. На ній зображений готель "Бель-В'ю", споруджений у 1897 році. Це була 3-поверхова прямокутна споруда в еклектичному стилі, з виразним скругленим кутовим акцентом.

Фото: Суспільне

Будинок знесено у 1970-х роках. На табличці контурами зобразили, як колись виглядав готель. Зліва вгорі — коротка інформація.

Представники Музею Вінниці весною проведуть екскурсії місцями, де розташували стенди з візуалізацією споруд минулого.

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