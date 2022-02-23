В Одесі реконструювали казарму під житловий будинок

В Одесі за адресою Фонтанська дорога, 14 у військовому містечку № 217 реконструювали казарму під житловий будинок. Він розрахований на 80 квартир. Таке журналістам Суспільного підтвердив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.
За його інформацією, реконструкцію проводили у будівлі казарми №35.
Наразі у будинку де житимуть військові та їх родини:
- змонтовані та введені в експлуатацію системи пожежної сигналізації та оповіщування, газового пожежогасіння, протипожежного водопроводу з кран-комплектами,
- вхід до будівлі обладнаний пандусом для маломобільних груп населення,
- змонтовано вузли обліку електричної та теплової енергії відповідно до затвердженої проєктної документації.
ДАБК Одеси
ДАБК Одеси
ДАБК Одеси
ДАБК Одеси
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