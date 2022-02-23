Будівництво та оренда складського комплексу "Поштово-логістичний центр" HUB_Odesa від АТ "Укрпошта" коштуватиме понад 35 млн доларів. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.
Згідно з оприлюдненими матеріалами, тендер оголосили 22 лютого 2022 року. Площа, на якій буде розміщуватися склад, має бути не менше 7,5 га. На цій території підрядник повинен буде звести:
- головну складську будівлю з адміністративним блоком,
- два контрольно-пропускних пункти з приміщенням для охоронця,
- майданчики для стоянки вантажного й легкового транспорту та автотранспортний цех,
- майданчик із навісом від опадів та місце для паління, що буде розташоване на відстані не менше ніж за 30 метрів від головної будівлі,
- виїзд для інкасації автоматичний,
- АЗС,
- автомийку портального типу.
Склад працюватиме 24 години на добу, 365 днів на рік. В середньому, за добу туди мають приїжджати 120 автомобілів вагою до 20 тонн.
Закінчити будівництво мають до 31 грудня 2023 року.
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