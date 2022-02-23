Будівництво та оренда складського комплексу "Поштово-логістичний центр" HUB_Odesa від АТ "Укрпошта" коштуватиме понад 35 млн доларів. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Згідно з оприлюдненими матеріалами, тендер оголосили 22 лютого 2022 року. Площа, на якій буде розміщуватися склад, має бути не менше 7,5 га. На цій території підрядник повинен буде звести:

головну складську будівлю з адміністративним блоком,

два контрольно-пропускних пункти з приміщенням для охоронця,

майданчики для стоянки вантажного й легкового транспорту та автотранспортний цех,

майданчик із навісом від опадів та місце для паління, що буде розташоване на відстані не менше ніж за 30 метрів від головної будівлі,

виїзд для інкасації автоматичний,

АЗС,

автомийку портального типу.

Склад працюватиме 24 години на добу, 365 днів на рік. В середньому, за добу туди мають приїжджати 120 автомобілів вагою до 20 тонн.

Закінчити будівництво мають до 31 грудня 2023 року.

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