В Одесі проведуть реконструкцію будівлі учбового корпусу під військовий штаб. На роботи виділили понад 97 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Військова частина А0456 оголосила тендер на роботи у будівлі по провулку Штабний, 1.

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Підряднику потрібно буде провести:

демонтажні та земляні роботи;

роботи з фундаментом;

мурування й армування зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок;

роботи з перекриттям, покриттям та крівлею;

встановлення вікон та дверей;

роботи з підлогою та сходами;

роботи по зовнішньому оформленню будівлі;

встановлення сантехніки, опалення, вентиляції, кондиціонування, електропостачання та електроосвітлення;

монтаж систем: пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, внутрішнього протипожежного водопроводу, газового пожежегасіння, відеоспостереження.

На ремонт виділили 97 754 611 грн. Роботи потрібно буде завершити до 15 грудня 2023 року.

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