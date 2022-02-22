В Одесі проведуть реконструкцію будівлі учбового корпусу під військовий штаб. На роботи виділили понад 97 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.
Військова частина А0456 оголосила тендер на роботи у будівлі по провулку Штабний, 1.
Google Maps
Підряднику потрібно буде провести:
- демонтажні та земляні роботи;
- роботи з фундаментом;
- мурування й армування зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок;
- роботи з перекриттям, покриттям та крівлею;
- встановлення вікон та дверей;
- роботи з підлогою та сходами;
- роботи по зовнішньому оформленню будівлі;
- встановлення сантехніки, опалення, вентиляції, кондиціонування, електропостачання та електроосвітлення;
- монтаж систем: пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, внутрішнього протипожежного водопроводу, газового пожежегасіння, відеоспостереження.
На ремонт виділили 97 754 611 грн. Роботи потрібно буде завершити до 15 грудня 2023 року.
Читайте також
- Під Одесою виділили 12 млн на будівлю для "Центру безпеки громадян"
- Одеська ОДА виділила мільярд на ремонт обласної лікарні - тендер
- За 33 млн: в Одесі відремонтують корпус інфекційної лікарні
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області