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В Одесі за 98 млн реконструюють учбовий корпус під військовий штаб
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В Одесі за 98 млн реконструюють учбовий корпус під військовий штаб

Марина Повертайло
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В Одесі за 98 млн реконструюють учбовий корпус під військовий штаб Google Maps

В Одесі проведуть реконструкцію будівлі учбового корпусу під військовий штаб. На роботи виділили понад 97 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Військова частина А0456 оголосила тендер на роботи у будівлі по провулку Штабний, 1.

В Одесі реконструюють учбовий корпус під військовий штаб за 97 млнGoogle Maps

Підряднику потрібно буде провести:

  • демонтажні та земляні роботи;
  • роботи з фундаментом;
  • мурування й армування зовнішніх та внутрішніх стін, перегородок;
  • роботи з перекриттям, покриттям та крівлею;
  • встановлення вікон та дверей;
  • роботи з підлогою та сходами;
  • роботи по зовнішньому оформленню будівлі;
  • встановлення сантехніки, опалення, вентиляції, кондиціонування, електропостачання та електроосвітлення;
  • монтаж систем: пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, внутрішнього протипожежного водопроводу, газового пожежегасіння, відеоспостереження.

На ремонт виділили 97 754 611 грн. Роботи потрібно буде завершити до 15 грудня 2023 року.

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