У Мелітополі готуються приймати внутрішньопереміщених осіб

У Мелітополі поновлюють міський штаб по роботі з внутрішньопереміщеними особами з Донецької та Луганської областей.

Про це телефоном журналістам Суспільного розповіла Ірина Донець, начальниця Управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради Запорізької області.

За словами чиновниці, під час робочої наради міської ради обговорювалося можливе масове прийняття громадою вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей:

"У 2014 році у нас вже був такий досвід і з того року приблизно до 2017 року ми прийняли близько 7 000 біженців. З цією метою були окреслені першочергові завдання".

Серед нагальних завдань, каже Ірина Донець, оновлення міського штабу по роботі з внутрішньопереміщеними особами, які можуть прибути на територію міста Мелітополя; організація роботи пункту прийому переселенців; інвентаризація житлових приміщень, що потенційно можуть бути задіяні в розселенні ВПО.

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"У місті є об'єкти, які включені до Фонду тимчасового проживання ВПО. У першу чергу, це три гуртожитки, наразі в них є декілька вільних місць, і також інші місця у гуртожитках інвентаризуються. У 2014 році був розроблений порядок первинної реєстрації, інформаційний лист-пам'ятка, ми це зараз все опрацьовуємо, оновлюємо", — зазначає чиновниця.

Наразі підготовка міста до прийому ВПО проводиться на базі Управління соціального захисту населення, тому що облік і реєстрація внутрішньопереміщених осіб, а також занесення в єдиний державний, є завданням установи, зауважує Ірина Донець.

"Пункт прийому передбачає чергування за окремим графіком представників різних структурних підрозділів і служб. Вони будуть по черзі чергувати й приймати переселенців", — додає начальниця Управління соціального захисту населення.

Як зазначила чиновниця, поки що масових звернень не було, а питання готовності міста перебуває на підвищеному контролі.

Ірина Донець розповіла, що сьогодні на території Мелітополя проживають 2 483 особи, з них 456 — діти: "Ми будемо готові прийняти до 1000 людей, але ми ще працюємо у цьому напрямку. Це буде вирішено на засіданні штабу".

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