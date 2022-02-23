У міськраді кажуть про готовність укриттів у Харкові

За останні роки на облаштування сховищ у Харкові витратили понад 30 млн, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ми протягом 2014-2015 рр. приділяли багато уваги підготовці укриттів. За весь час ми витратили понад 30 млн гривень на приведення до ладу бомбосховищ. Вони усі готові. Є місця тимчасового перебування людей, це, наприклад, метрополітен", — сказав Терехов на пресконференції 23 лютого.

У метрополітені Харкова у випадку загрози зможуть розміститися 150 тис. людей.

"Ми готувалися планомірно, системно, починаючи з 2014 року. Ми підготували усі бомбосховища, які необхідні. Ми сьогодні у місті готові на 100%", — каже мер.

"За командою, у випадку необхідності розклеїмо [об'яви — ред.] на кожному під'їзді, на кожній дошці оголошень, дільниці "Жилкомсервісу", де прописаний алгоритм дій: що взяти, куди йти. Це була робота не одного дня. Ми готові сьогодні на 100%", — сказав Терехов.

У Харкові близько 4,2 тис. найпростіших укриттів та понад 300 захисних споруд цивільного захисту — на підприємствах, повідомляє міська рада. Є споруди подвійного призначення — метрополітен, підземні паркінги та переходи. Загалом в укриттях всіх типів може розміститися понад 1,5 млн людей. Мапа укриттів Харкова — за посиланням.

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