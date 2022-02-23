В Івано-Франківську створять комунальне підприємство "Сервіс паркування". Таке рішення ухвалили депутати міської ради на засіданні сесії 23 лютого.

Під час обговорення питання депутат міської ради Олексій Петечел сказав, що зараз невідомо, який прибуток місто отримає від цього підприємства, адже немає відповідних розрахунків.

"Комісія у березні дозволила операторам облаштувати паркувальні майданчики відповідно до договорів. Центральну частину міста віддали їм. Тому для комунального підприємства лишаються залишки або можливі майбутні паркувальні майданчики, вигоду від яких нам ще треба прораховувати. Я не думаю, що підприємство сьогодні може забезпечити 40% чистого прибутку відповідно до умов, запропонованих місту. Зараз ми будемо додатково витрачати гроші на облаштування майданчиків, забезпечувати витрати. Будуть мінуси. А чи буде плюс, то ми не знаємо, бо немає розрахунку", — говорить Олексій Петечел.

За словами заступника міського голови Михайла Смушака, всі економічні розрахунки є. Однак на сесії їх не озвучать, бо на обговорення сесії винесли питання про статут підприємства. З його слів, зараз виникають проблеми через неузгодженість у законі.

"Визначено, що сплата паркувального збору здійснюється за кожен день провадження діяльності. Необхідно щодня фіксувати, чи здійснює він діяльність, чи не здійснює. Вирішення — створення підприємства міської ради, яке не буде гратися", — говорить Смушак.

За створення КП "Сервіс паркування" проголосували 35 депутатів Івано-Франківської міської ради.

Що відомо

8 лютого міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків заявив, що надалі у місті планують облаштовувати лише комунальні паркувальні майданчики. Він також додав, що деякі паркінги, що вже працюють, також перейдуть у комунальну власність. Міський голова також проанонсував, що нові паркувальні майданчики створять "сучасними, мобільними та автоматизованими".

Заступник міського голови Михайло Смушак Суспільному розповів, що якщо депутати міської ради підтримають створення КП "Сервіс паркування", то його планують створити за три місяці. Михайло Смушак додав, що насамперед паркінги у місті облаштують на Південному та Північному бульварах, а також на вулицях Гурика, Чорновола, Бандери, Довженка, Юності та Незалежності.

Читайте також

В Івано-Франківську затвердили 48 платних майданчиків для паркування авто

У Франківську платне паркування між Північним і Південним бульварами працює без документів

"Повертаємо пішоходам їхній простір". У Франківську впорядковують рух автомобілів

"Має бути дуже дорога!". Марцінків хоче збільшити вартість паркування у центрі міста

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини