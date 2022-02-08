Міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків заявив, що надалі у місті планують облаштовувати лише комунальні паркувальні майданчики. Він також додав, що деякі вже діючі парковки також перейдуть у комунальну власність. Про це Марцінків написав на своїй Facebook-сторінці.

"На сесію міськради готуємо рішення про створення комунального підприємства, яке займатиметься парковками. Тепер усі наступні паркувальні майданчики будуть виключно комунальними. Вже діючі приватні парковки залишаються, якщо умови договору виконуються сумлінно. Там, де не виконуються — стають комунальними", — написав Руслан Марцінків.

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Він також проанонсував, що нові паркувальні майданчики створять "сучасними, мобільними та автоматизованими".

"На майданчиках не буде хлопців у жовтих жилетках. Там будуть зручні паркомати, а працівники контролюватимуть все за допомогою програмного забезпечення та постійного догляду", — сказав міський голова.

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