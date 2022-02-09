Паркувальна зона №1 поблизу ратуші в Івано-Франківську може вмістити щонайбільше 60 автомобілів. Однак за підрахунками франківця Олега Саїка, якому таку кількість авто повідомила міська рада у відповіді на інформаційний запит, на цьому майданчику щодня паркуються щонайменше сто автомобілів. Про те, як ситуацію пояснив юрист операторки паркувальної зони, чому в міськвиконкомі планують створювати лише комунальні паркінги, і де саме їх облаштують – читайте у матеріалі.

Паркувальна зона №1 в Івано-Франківську розташована поблизу міської ратуші. Водій Назарій Федорій каже, паркується тут часто.

"Зазвичай цей майданчик заповнений на 70-80%. Але іноді взагалі немає місця. Коли свято, наприклад, то нереально запаркуватися", – говорить Назарій Федорів.

Фото: Суспільне Карпати

3 лютого іванофранківець Олег Саїк оприлюднив на своєму You-Tube-каналі відео, в якому аналізує роботу паркувальної зона №1. Він розповідає, що надсилав у міську раду інформаційні запити щодо грошей, які сплачує до місцевого бюджету операторка паркування у цій зоні Уляна Сочавська. Йому відповіли, що цей майданчик має 60 місць, з них шість – для людей з інвалідністю.

За словами Олега Саїка, підприємиця Уляна Сочавська щомісяця сплачує до міського бюджету 40% від суми, зібраної від паркування. Він додає, що, наприклад, за листопад сума збору склала 2 100 грн. Загалом за 2021 рік оператор у цій зоні сплатив 322 тис. 750 грн. Тариф за годину там – 30 грн.

Фото: Суспільне Карпати

"Як оператор сплачує 40% своїх доходів? Якщо він заплатив 2 тис. грн, то логічно, що 100% його доходу від паркування становить 5 тис. грн", – сказав Олег Саїк.

Він каже, що упродовж трьох тижнів рахував кількість автомобілів цьому паркінгу поблизу ратуші.

"Визначив, скільки часу парковка може бути максимально завантаженою. Найбільш активний час — з 10:00 до 15:00, це — п'ять робочих годин. Підраховував показник зранку, показник після обіду, усереднював його, ділив на два і показував показник за день. Реально там ніколи не було менше, ніж 112 автомобілів", — пояснив Олег Саїк.

Підприємиця Уляна Сочавська телефоном сказала кореспондентці Суспільного, що "зараз зайнята".

Фото: Суспільне Карпати

Її юрист Ярослав Дарвай розповів Суспільному, що крім відсотку від суми, зібраної з послуг за паркування, Уляна Сочавська сплачує також збір за паркувальні місця. Для зони №1 він становить приблизно 400 тис. грн на рік. За словами Ярослава Дарвая, у відповіді на інформаційний запит Олегу Саїку працівники міськради не врахували ще суму збору за IV квартал, яку підприємиця сплатила опісля.

"Ті цифри, які вказують на нібито набагато більшу кількість автомобілів, які там стоять, є неправдивими. Чоловік (Олег Саїк — ред.) забув про те, що паркувальна зона розташована у межах житлових будинків. Згідно з рішенням виконкому міськради тим мешканцям, які проживають у межах першої паркувальної зони, надали 600 перепусток", — пояснює Ярослав Дарвай.

Фото: Суспільне Карпати

Він також додає, що будинок на Площі ринок, 1 та ті, що розташовані на вулиці Галицькій, також перебувають у межах паркувальної зони №1.

"Мешканці безперешкодно проїжджають до своїх будинків і залишають авто на паркомісцях", — додав Ярослав Дарвай. Юрист каже, що про те, скільки Уляна Сочавська заробляє на місяць як надавач послуг з паркування йому невідомо.

Паркувальний збір без паркувальників

"Питання сплати відсотку від обороту – це та норма, яку ми перш за все скасуємо. Я дав доручення скасувати цю норму у всіх майбутніх конкурсах, бо нині неможливо облікувати доходи підприємця. Це фактично мала б податкова сидіти на паркінгу чи інший орган контролю. Для нас важливий паркувальний збір, бо ми розуміємо, яка сума цього збору мала б надходити у міський бюджет", — сказав заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак.

Фото: Суспільне Карпати

З його слів, 23 лютого на сесії міської ради депутати розглянуть питання про створення комунального підприємства, яке займатиметься паркінгами. Якщо депутати підтримають ці пропозицію, підприємство планують створити за три місяці. Спершу їх облаштують на Південному та Північному бульварах, а також на вулиці Гурика, Чорновола, Бандери, Довженка, Юності та Незалежності.

Що відомо: 8 лютого міський голова Івано-Франківської територіальної громади Руслан Марцінків заявив, що надалі у місті планують облаштовувати лише комунальні паркувальні майданчики. Він також додав, що деякі вже діючі парковки також перейдуть у комунальну власність.

Експерт з безпеки дорожнього руху Віктор Загреба каже, що оплата за паркування має проводитися лише безготівково і автоматизовано.

"Так само і контроль оплати. Не має бути жодної готівки і жодних паркувальників як явища. Комунальне підприємство повинне здебільшого керувати цими системами – знаки, розмітка, інформування водіїв і всі електронні системи оплати. Це може бути дуже маленьке підприємство за кількістю працівників, але дуже важливе і впливове за функціями", — сказав Віктор Загреба.

Читайте також

В Івано-Франківську затвердили 48 платних майданчиків для паркування авто

У Франківську платна парковка між Північним і Південним бульварами працює без документів

"Повертаємо пішоходам їхній простір". У Франківську впорядковують рух автомобілів

"Має бути дуже дорога!". Марцінків хоче збільшити вартість паркування у центрі міста

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини