Замулена, заросла та забруднена фосфатами — у такому стані нині перебуває річка Тясмин на Черкащині, розповів Суспільному житель села Степанки Станіслав Мірошніченко.

За словами заступниці начальника регіонального офісу водних ресурсів Жанни Куліш, частина річок на Черкащині замулені, пересохли або ж забруднені. Із 1 037 річок, що протікають в області, 23 річки потребують розчищення.

Станіслав Мірошніченко показав вербу, яка впала та перегатила річку (на фото нижче). За його словами, у такому зарослому стані знаходиться майже уся річка.

"Це ж і нересту риби як такого нормального немає, все забите, вся річка в загатах. Тобто умов для того, аби риба нерестилася — немає", — розповів чоловік.

Суспільне Черкаси

І це не всі проблеми Тясмина, розповіла місцева жителька Тетяна Бровар:

"Пам'ятаю, яка вона була ще 25 років тому і зараз ви бачите самі, що з річкою стало. 45 років назад діти раків ловили, просто у воду заходили".

Жінка розповіла, що річку забруднюють стоки зі Сміли. Торік разом зі Станіславом їздили фільмувати, як вода потрапляє до водойми (на фото нижче).

Фото Станіслава Мірошніченка

"У Тясмин в Залевках виходить труба. Ідуть скиди зі смілянської каналізації. Вони погано очищаються. Ми робили і звернення, і перевірки робили, але скиди ідуть у річку Тясмин", — сказав Станіслав Мірошніченко.

Заступник міського голови Сміли Богдан Дубовський телефоном розповів, погоджується, що очисні споруди треба реконструювати, або ж замінити на нові:

"Більше норми вміст фосфатів – це залишки від пральних порошків і таке інше. Оті технології, які було застосовано від радянських часів, не дозволяють взагалі чистити воду від фосфатів. Стоки я маю на увазі".

Чи спрямовувати гроші на реконструкцію або ж будівництво нових очисних, вирішуватимуть на найближчій сесії міськради, зауважив Богдан Дубовський. Опісля буде відомо, чи є потрібна сума у міській скарбниці. Обмежені і кошти громади, де протікає річка, прокоментував її голова Степанківської громади Ігор Чекаленко.

"Я думаю, що в громаді таких коштів теж немає. Це проблеми більш глобального рівня: обласного і державного", — пояснив голова громади.

Суспільне Черкаси Станіслав Мірошніченко та Тетяна Бровар

З 2011 року жодних коштів на очищення річок з державного бюджету не надходило, розповіла заступниця начальника регіонального офісу водних ресурсів Жанна Куліш. Єдиний порятунок для річок – це обласна програма охорони навколишнього середовища, яка діє нині.

"Ми зібрали всю інформацію від голів ОТГ. Всі проблемні питання включили до цієї програми. У 2021 році були спрямовані кошти з обласного бюджету, з місцевих бюджетів – десь 27,4 мільйона гривень. Стан частини річок покращився. Будемо сподіватись на цей бюджет, бо державний не фінансує".

За 2021 рік вдалося очистити річку Тальянку, Поділ, Герасимівку та Уманку. Нині ж рятувати треба Гірський та Гнилий Тікачі, Суху Згар, Золотоношку та Тясмин, розповіла Жанна Куліш:

"На даний час – те, що я сказала, гроші не виділяються, але ці річки всі зазначені у програмі обласній".

За словами фахівчині, найголовніше, аби кожен розумів такі прості правила:

"Найголовніше — поставити прибережні захисні смуги. 25-50-100 метрів і не буде забудови, не буде розорювання, зрозуміло, що не буде потрапляння, не буде такого великого замулення, як на сьогодні".

Жителька Степанок Тетяна Мефодіївна зазначила, що вже й сама згодна прийти та допомагати в розчистці свого Тясмину, бо хоче аби внукам дісталася чиста водойма.

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