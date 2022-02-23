Тернопільська письменниця розповіла, як поборола свої комплекси

Тернопільська письменниця Ірина Мацко розповіла, як поборола свої комплекси та страхи. Вона – авторка понад двадцяти книжок – новел, повістей, замальовок та дитячих творів.

За словами Ірини Мацко, в дитинстві вона вважала себе “сірою мишею” і комплексувала через високий зріст.

Суспільне Тернопіль Фото з дитинства Ірини Мацко

“Я була дуже тихою, скромною, не вміла за себе постояти. Звичайно, були й образи від однокласників – це найбільше зачіпало. Я була і “страусеням”, і “жирафою”.

Суспільне Тернопіль Фото з дитинства Ірини Мацко

У “Ранку на Суспільному” жінка розповіла, що стала щасливішою, коли почала приймати себе такою, як є. Вона зрозуміла, що її комплекси насправді є перевагами.

“Я почала носити підбори, навіть 10 сантиметрів мене не лякали. І те, що на мене всі звертали увагу, що я дуже висока – мене це абсолютно не лякало”.

Ірина Мацко вважає, що головне – це внутрішні зміни. Їй допомогла зміна оточення та саморозвиток.

“Комплекси нас покращують. Дають нам поштовх до самовдосконалення. Тому, якщо мені щось не подобається, то я намагаюся в чомусь іншому бути кращою”.

Надмірна скромність – наслідок відповідного виховання та стереотипів, – каже Ірина.

“Так було в нас закладено, що попередні покоління вчили нас бути скромними. Скромний – це той, хто не висовується, хто не показує свої особливості. Інші мають побачити і тебе відзначити. Я була певний час у такій ролі”.

За словами письменниці, така скромність лише шкодить. Варто об’єктивно оцінювати свої можливості, знати свої переваги і недоліки.

“Коли ти знаєш хто ти, що ти робиш, але об’єктивно, не перевищуючи і не применшуючи – тоді все буде добре”.

Зараз письменниця вважає себе щасливою людиною, бо знайшла своє покликання у житті.

“Якщо я займаюсь тим, що люблю, якщо це визнають люди, їм це подобається, якщо я щаслива, то значить я успішна, для себе”.

Щоб допомогти змінюватися внутрішньо й іншим, Ірина написала книжку “Душевні рецепти”.

“Це моє одкровення, мої рецепти те, як я шукала себе”.

Суспільне Тернопіль Книжка Ірини Мацко

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