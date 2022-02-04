За минулу добу 3 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 4 136 людей. 45 хворих одужали, дев'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На другому місці за кількістю хворих Львівська область (3 791). На третьому – Житомирська (3 310).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 273 895 громадян,

одужали 233 367 людей,

померли 5 757 хворих,

наразі хворіє 34 771 мешканець області.

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