За минулу добу 3 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 4 136 людей. 45 хворих одужали, дев'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.
На другому місці за кількістю хворих Львівська область (3 791). На третьому – Житомирська (3 310).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 273 895 громадян,
- одужали 233 367 людей,
- померли 5 757 хворих,
- наразі хворіє 34 771 мешканець області.
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