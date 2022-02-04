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Одещина другий день поспіль лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу
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Одещина другий день поспіль лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу

Марина Повертайло
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Одещина другий день поспіль лідер за кількістю нових хворих на COVID-19 за добу Freepik

За минулу добу 3 лютого в Одеській області COVID-19 діагностували у 4 136 людей. 45 хворих одужали, дев'ять – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На другому місці за кількістю хворих Львівська область (3 791). На третьому – Житомирська (3 310).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 273 895 громадян,
  • одужали 233 367 людей,
  • померли 5 757 хворих,
  • наразі хворіє 34 771 мешканець області.

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