На Чернігівщині виявили нелегала з Росії

У ході контрдиверсійних заходів, які тривають в області, співробітники СБУ спільно з поліцейськими виявили громадянина Росії, який незаконно перебував на території України.

Про це Суспільному повідомив речник СБУ в області Ярослав Молочко.

З його слів, чоловік періодично виїжджав до Російської Федерації, а також причетний до скоєння низки адміністративних порушень.

При собі іноземець мав паспорт громадянина РФ, копію іноземного паспорта тієї ж країни (оригінал якого, нібито, втрачено), а також закордонний паспорт на бланку СРСР, термін дії якого 1998-2003 роки.

Наразі вживатимуть заходів щодо примусового повернення іноземця на батьківщину.

Нагадаємо, контрдиверсійні багатоетапні навчання, які проводить СБУ, на Чернігівщині стартували 15 лютого та триватимуть до березня. Навчання проходять в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.

Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

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