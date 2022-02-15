На Чернігівщині СБУ розпочала контрдиверсійні навчання

З 15 лютого на Чернігівщині стартували багатоетапні контрдиверсійні навчання. Тренування проходитимуть до початку березня по всій території області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в області.

Згідно з повідомленням, навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, із використанням спеціальної техніки та озброєння.

Тому на окремих територіях можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту, перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів.

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