Що для України означає визнання Росією «незалежності» терористичних ЛДНР, на які подальші кроки може піти Путін та що у ситуації, що склалася мають робити українці?

Думками з цього приводу на прохання Суспільного поділився Михайло Жирохов. Він військовий оглядач, завідувач філії "Військово-історичний музей" чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського, автор книг з історії та розвитку локальних конфліктів на території колишнього СРСР, зокрема на Донбасі.

ФОТО: Суспільне Чернігів Михайло Жирохов

Ескалація Росією військової напруженості на кордонах України поступово набуває якихось закінчених форм і хоч якоїсь мети. Насамперед, йдеться про сплановане загострення ситуації на лінії зіткнення на Донбасі та визнання Володимиром Путіним незалежності квазі-державних утворень на частині території Луганської та Донецької областей. Водночас російський президент доручив забезпечити російським збройним силам "функції підтримки миру" в цих регіонах. 21 лютого ввечері у соціальних мережах вже з'явилися відеозаписи, на яких, як зазначається, російська бронетехніка входить до "ДНР".

Ці дії Путіна супроводжувалися цілою серією фейкових "обстрілів російської території українською армією" і навіть "вторгненням" зі спаленими БМП та полоненим українським військовослужбовцем (реально — це агент ФСБ, уродженець Ростовської області).

Далі на штучно створеному фоні "загострення" розігнали істерію та паніку, після чого пішла постановочна «евакуація» в Ростовську область, де на людей ніхто не чекав і що з ними робити ніхто не знає.

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Нині вже зрозуміло, що спроби продавити Захід ультиматумами провалилися і Путіну зараз конче потрібно яскрава та швидка перемога для власного електорату, який не звик думати, а повністю довіряти інформаційній машині держави. І визнання квазі-республіки може стати цією "потужною перемогою".

ФОТО: pravda.com.ua Путін під час відеозвернення до росіян 21 лютого

Хоча багато спостерігачів (особливо західних) говорять про те, що це рішення має врівноважити в медійному полі рішення Кремля почати відведення військ від українських кордонів – щоб це не сприймалося як поразка чи відступ, проте ситуація із визнанням незалежності суто теоретично несе набагато більше небезпеки для України чим здається на перший погляд.

І насамперед таке офіційне визнання призведе до фактичної відмови Росії від Мінських угод. Тобто, фактично, Росія відмовляється від плану, який вона просувала останні роки – повернути окуповані території в рамках прийняття поправок до Конституції України та оголошення цих територій з особливим статусом, фактично власним законодавством, проросійською адміністрацією та контролем над силовими структурами.

Тобто, Донбас за планами Кремля мав стати своєрідною гирею, яка б завадила країні вийти з-під контролю Москви, а також увійти до НАТО чи, в перспективі, а ЄС. Мало того, з проведенням виборів у Верховній раді з'являлися б депутати від Донецької та Луганської областей, які, об'єднавшись з іншими антиукраїнськими силами, які вже представлені в парламенті, цілком могли стати досить ефективним важелем для того, щоб Росія управляла Україною.

Другий дуже важливий момент, який може стати детонатором усієї ситуації та приводом для російського вторгнення. Річ у тім, що самопроголошені квазі-республіки завжди претендували і претендують на всю територію Луганської та Донецької областей. Це при тому, що нині вони контролюють лише третину території. Тому величезне питання – у яких саме межах Кремль може визнати ЛДНР? (22 лютого Держдума Росії спростувала "визнання" ЛДНР в кордонах Луганської та Донецької областей. В терористичних ЛДНР вважають "своєю" всю територію Донецької та Луганської областей, — ред.) Адже якщо визнати їхню незалежність, це означає погодитися з прийнятими ними "конституціями", які закріплюють територіальні претензії до України.

ФОТО: Без табу Росія визнала "незалежність" ОРДЛО: що далі? Думки чернігівського військового оглядача

У результаті для Росії таке "визнання" може стати приводом для проведення військової операції, як мінімум, за контроль над тими частинами Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем України. Причому це може виявитися ще гіршим сценарієм, такою собі чеховською "рушницею на стіні". Це коли Росія не почне бойові дії автоматично після визнання незалежності, а постійно триматиме Україну в напрузі загрозою нового масштабного військового конфлікту. Що, враховуючи наявність двох окупаційних корпусів в ОРДЛО, які завжди можна посилити, буде дешевше та ефективніше. Це не те саме, що утримувати 150-тисячний корпус у полях.

Є й ще один варіант – продовження терактів із людськими жертвами (як сьогоднішній підрив мікроавтобуса із загибеллю трьох мирних жителів, що стався на трасі "Донецьк-Горлівка"), завдання попереджувального удару по позиціях ЗСУ, "щоб не допустити загибелі громадян РФ та мирного населення". "Нас змусили це зробити". Тобто, проведення певної локальної операції із "примусу до миру" зі знищенням військового потенціалу ЗСУ.

У цих умовах Україні залишається лише одне – зміцнювати свої Збройні Сили, закуповувати нове сучасне озброєння, розвивати територіальну оборону і як би це не звучало сумно – готуватися до війни. Судячи з усього, політичного рішення, яке б задовольнило Кремль, просто не існує у природі. Як показало звернення Путіна до нації, Росію влаштує лише повний військовий розгром України з подальшим поверненням території до складу СРСР-2.0, який нині називається Союзна Держава.

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