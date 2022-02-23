На Харківщині створили комісії з питань евакуації у випадку військової загрози

На Харківщині створили комісії з питань евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це під час наради 23 лютого розказав директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

"В області, районах та містах обласного значення створені комісії з питань евакуації та евакуаційні органи, проводиться робота по корегуванню планів евакуації та уточнення розрахунків транспортного забезпечення евакуаційних заходів, у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій", — повідомив Іван Сокіл.

За його словами, продовжується корегування обласного плану на особливий період: "В першу чергу, це уточнення порядку дій та розрахунку сил".

Він нагадав, що інформацію про розташування захисних споруд можна отримати на ділянках комунального підприємства "Жилкомсервіс", за номером служби порятунку "112" та на інтернет-ресурсах підприємства "Міський інформаційний центр".

"Також на сайті обладміністрації розміщена інтерактивна карта розташування захисних споруд", — розказав директор Департаменту цивільного захисту.

За словами голови ОДА Олега Синєгубова, на Харківщині мають створити "безпековий портал", де передаватимуть інформацію силовиків, місцевого самоврядування, цивільного захисту.

"Загальна місткість всіх наявних укриттів та споруд подвійного призначення повністю забезпечує укриття всього населення Харківської області", — йдеться у дописі Синєгубова в Telegram.

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