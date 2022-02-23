Начальник обласного управління СБУ Роман Дудін звернувся до лідера харківського "Нацкорпусу" Костянтина Немічева та закликав його вступити до лав офіційних військових формувань замість організації власних підрозділів тероборони.

Про це Дудін сказав на нараді в обладміністрації 23 лютого.

"Ми отримуємо інформацію, що деякі, назвімо їх так, патріотично налаштовані громадяни, розповідають, як, де та коли вони тут будуть бігати до кого. Я офіційно всіх попереджую: у випадку будь-якого загострення, нештатної ситуації, є тільки офіційні військові формування", — сказав начальник УСБУ в Харківській області.

Він закликав Немічева долучитися до лав ЗСУ або Нацгвардії та нагадав, що лідер місцевого осередку "Нацкорпусу" підпадає під дію наказу про учасників бойових дій на сході.

"Пане Немічев, прийдіть, будь ласка, за повісткою, і встаньте в ряди Збройних Сил або Нацгвардії. Тому що, по-перше, всі учасники АТО/ООС вони підпадають під дію цього наказу. По-друге, я думаю, всі військові тут зі мною погодяться, у випадку надзвичайної ситуації оці зазначені підрозділи, які самі собі будуть придумувати задачі, до них буде відповідна реакція з нашої сторони", — сказав Дудін.

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