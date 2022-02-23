Житомирська поліція розшукує двох зниклих підлітків – хлопця та дівчину

Нацполіція розшукує 14-річного бердичівлянина Назара Сорочинського та 15-річну житомирянку Вероніку Підосичну – обоє підлітків зникли 22 лютого і наразі невідомо про місце їх перебування. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

За її словами, Назар Сорочинський пішов з дому близько восьмої години ранку 22 лютого і досі не вийшов на зв'язок. Попередньо, хлопець збирався в Одесу та міг скористатися "Blablacar" або виїхати на автобусі з житомирського автовокзалу.

Прикмети Назара: на вигляд 14-15 років, худорлявої тілобудови, волосся світле. Був одягнений у кашемірове пальто чорного кольору.

Розшукуваний Назар Сорочинський. Фото: Нацполіція Житомирщини

Усіх, хто має інформацію про місце знаходження Назара, просять повідомляти за номерами 097-402-51-80, 096-468-11-12 або "102". Також можна звернутися у найближчий відділок поліції.

15-річна Вероніка Підосична з Житомира ввечері 22 лютого сама залишила відділення обласної дитячої лікарні, де була на лікуванні. Станом на 23 лютого невідомо, де вона. Алла Ващенко каже, що Вероніка вчиться в одному із закладів профосвіти. Раніше вона вже втікала з дому.

Прикмети Вероніки: на вигляд 15-17 років, зріст близько 160 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве середньої довжини, очі блакитні.

Була одягнена у куртку рожевого кольору, чорні штани та чорні черевики.

Розшукувана Вероніка Підосична. Фото: Нацполіція Житомирщини

Інформацію про місце перебування Вероніки Підосичної просять повідомляти за телефоном 068-674-45-64 або також на "102" чи до найближчого відділку.

Читайте також

У Житомирі попрощаються із загиблими десантниками 95 бригади.

У Житомирі помер важкопоранений у 2014 році боєць 95 бригади Артем Хотян.

У Житомирі можуть призупинити будівництво на розі вулиць Київської та Театральної.

У Житомирі знову можна буде брати шлюб у маєтку Філіпова.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber