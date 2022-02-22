У Житомирі знову можна буде брати шлюб у маєтку Філіпова

Із 2022 року у Житомирі відновлюють традицію проведення церемоній реєстрації шлюбу у маєтку Філіпова, на базі якого раніше був Будинок урочистих подій, а з 2016 року працює Дім української культури. Про це Суспільному розповіла завідувачка структурного підрозділу "Дім української культури" Оксана Бондарчук.

За її словами, запис на проведення церемоній вже почався.

"Ми відновлюємо власні весільні церемонії. На суботи почали масово записуватися – по два-три весілля. Ми щасливі з того, що в цьому будинку молоді пари знову будуть створювати свої родини", – каже Оксана Бондарчук.

Фото: Суспільне Житомир Оксана Бондарчук каже, що вони вже почали запис на церемонії

Фото: Суспільне Житомир Жанна та Максим живуть у столиці, але одружуватися приїхали у Житомир

Жанна Бойко і Максим Савіцкас – одна з пар, котра 22 лютого взяла шлюб у маєтку Філіпова. Наречені живуть у Києві, але одружуватися приїхали до Житомира, звідки вони родом і де познайомилися. Молодята кажуть, що навчалися на одному курсі у місцевій політехніці.

"Обоє ми народилися у Житомирі, тому й церемонію вирішили провести тут, – розповідає Жанна. – А оскільки маєток Філіпова – це не лише красива, а й історична будівля, то ми зупинилися саме на ньому. Одружуватися вирішили сьогодні, бо 22.02.2022 – це красива і незвична дата. Як на мене, краще обрати якусь цікаву дату, хоч і в будній день, а не просто одружуватися в суботу чи неділю".

Фото: Суспільне Житомир Молодята вирішили одружитися у дзеркалу дату 22.02.22

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Наречений Максим Савіцкас погоджується і каже, що, на його думку, маєток Філіпова візуально набагато цікавіший і більше підходить для проведення церемоній, ніж будівля Корольовського районного суду, у приміщенні якої знаходиться житомирський міський РАГС.

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